Риз Уизерспун воссоединилась с Райаном Филиппом ради сына: фото

Несмотря на развод, который был оформлен более 10 лет назад, Риз Уизерспун Райан Филипп продолжают общаться: на днях, например, они встретились ради общего 14-летнего сына Дикона.

Риз Уизерспун и Райан Филипп с сыном Диконом

Редкая встреча состоялась в Лос-Анджелесе. Папарацци запечатлели трио, когда те направлялись к машине звезды комедийного фильма «Блондинка в законе». Кстати, их общая 18-летняя дочь пропустила эту семейную встречу.

Однако в машину сели только мама и сын, Райану же пришлось крепко обнять сына на прощание и пойти в другом направлении — к своему транспорту.

42-летняя Риз, напомним, вышла замуж за Райана в 1999 году, когда ей было 23 года. Пара развелась спустя семь лет брака, во время которого у них родилось двое детей. Спустя годы актриса поняла, что поспешила с замужеством и советует своей дочери не совершать поспешных действий.

Я сказала своей дочке, что в 25 лет она узнает себя лучше, будет понимать себя лучше.

Сейчас звезда замужем за агентом Джимом Тотом, которому родила сына Теннесси в 2012 году.