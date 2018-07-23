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Риз Уизерспун воссоединилась с Райаном Филиппом ради сына: фото
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Риз Уизерспун воссоединилась с Райаном Филиппом ради сына: фото 

Журнал ОК! 46 минут назад
Несмотря на развод, который был оформлен более 10 лет назад, Риз Уизерспун и Райан Филипп продолжают общаться: на днях, например, они встретились ради общего 14-летнего сына Дикона.
Риз Уизерспун и Райан Филипп с сыном Диконом
Редкая встреча состоялась в Лос-Анджелесе. Папарацци запечатлели трио, когда те направлялись к машине звезды комедийного фильма «Блондинка в законе». Кстати, их общая 18-летняя дочь пропустила эту семейную встречу.
Однако в машину сели только мама и сын, Райану же пришлось крепко обнять сына на прощание и пойти в другом направлении — к своему транспорту.
42-летняя Риз, напомним, вышла замуж за Райана в 1999 году, когда ей было 23 года. Пара развелась спустя семь лет брака, во время которого у них родилось двое детей. Спустя годы актриса поняла, что поспешила с замужеством и советует своей дочери не совершать поспешных действий.
Я сказала своей дочке, что в 25 лет она узнает себя лучше, будет понимать себя лучше.
Сейчас звезда замужем за агентом Джимом Тотом, которому родила сына Теннесси в 2012 году.
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