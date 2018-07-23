Малышка на миллион: 5 детей знаменитостей, которые начали зарабатывать с ранних лет

Норт Уэст

Семейство Кардашьян умеет делать деньги и было бы странно, если бы малышка Норт не унаследовала этот геном. В прошлом году она дала свое первое интервью, а сейчас уже снимается в рекламной кампании Fendi. И все это в пять лет.

Ромео Бэкхем

В 2013 году Ромео заключил контракт с Burberry, который, кроме модельного опыта, принес ему еще и неплохие деньги. По слухам, участие звездного отпрыска в рекламном ролике стоило бренду 45 тысяч фунтов.

Кайя — достойная наследница своей мамы. Дочь Синди Кроуфорд с десяти лет снимается для Versace, а в шестнадцать заключила свой первый контракт с Chanel . Три с половиной миллиона подписчиков в Instagram идут в качестве приятного бонуса.

Дэннилин Биркхэд

Мать малышки, Анна Николь Смит , погибла, когда той был всего год. Однако это не помешало Дэннилин унаследовать ее талант и проявить себя в модельном бизнесе. В шестилетнем возрасте она снялась в своей первой рекламе для Guess, а Пол Марчиано уже пророчит ей успешное будущее на подиуме.

Джиджи Хадид

А вот Джиджи — прекрасный пример того, что если с раннего детства упорно трудиться, то достичь можно абсолютно всего. Сегодня она одна из самых высокооплачиваемых моделей мира, а почти двадцать лет назад она снялась в своей первой кампании для Guess. Берем пример!