Дана Борисова рассказала о переезде

Телеведущая Дана Борисова опубликовала очередное селфи из машины и рассказал о своих планах после небольшого отпуска.

Дана совсем недавно вернулась из Венеции, где отдохнула вместе со своей дочерью Полиной. Несмотря на мелкие проблемы, которые пришлось решить перед вылетом, при помощи юристов Борисова смогла снять ограничение на выезд из страны, и улететь в теплые края.

Теперь, прилетев в Москву, Дану ждет не менее сложное испытание — переезд в новую квартиру. Телеведущая пожелала своим читателям доброго дня и хорошего настроения, и заметила, что возлагает на новое жилье большие надежды. Новое место должно вдохновить Дану двигаться дальше и не останавливаться на пути к своей цели вернуться на экран в качестве популярной телеведущей.