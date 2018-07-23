Шопинг в Германии: куда поехать, что купить и как сэкономить

Куда ехать

В соседствующем со Штутгартом городе — Метцингене — расположился настоящий город-аутлет Outlet City Metzingen. Свое название он берет от геолокации: магазины раскинулись прямо в центре города. Атулет напоминает, скорее, авеню Монтень или какой-нибудь Родео-Драйв: на улицах расположено более 70 аутлет-магазанов, которые соседствуют с ресторанами, закусочными и даже небольшой речкой.

Люксовые бренды и безумные скидки

Больше всего внимания, конечно, привлекают бутики люксовых марок, ради которых, собственно, все и затевалось: Jimmy Choo, Burberry, Dolce & Gabbana, Gucci и Prada. Дизайн самих зданий и их внутренний интерьер в точности повторяет реальные бутики брендов по всему миру. Поэтому во время шоппинга вы будете чувствовать себя Джулией Робертс из «Красотки» (уже на прогулке с Ричардом Гиром , кончено). Но даже если симпатичного миллионера рядом с вами нет, банкротство вам не светит: в Германии действует закон, что вещи в официальных аутлетах должны продаваться как минимум с 30-процентной скидкой от рекомендованной цены. Но владельцев это совсем не останавливает — урвать стильные лодочки Jimmy Choo на полке последних размеров можно всего за 100 баксов, а вот с сумкой Prada вполне реально породниться и со скидкой в 60 процентов. И не думайте, что будете собирать остатки роскоши из коллекций 5-летней давности: в аутлете представлены изделия последних сезонов, поэтому вы еще и в тренде будете.

Outlet City Metzingen — популярное направление не только среди шопоголиков и поклонников качественных вещей, но и среди профессиональных стилистов. Так, на поиски идеальной сумки (или нескольких) и, возможно, нового направления для шоппинга с клиентами отправилась стилист Евгения Данилкова. Девушке удалось заполучить люксовые вещи по смешным ценам.

Лучшим вложением на шоппинге в аутлете Метцингена станут обувь, сумки и аксессуары. Помимо этого вполне реально попасть на распродажу в Levi's и Calvin Klein, где удастся найти несколько пар идеальных джинсов.

А вот Мария Татарская, персональный стилист и блогер, любезно посчитала разницу, которую получит клиент, отправившись за покупками в Метцинген, и сравнила с тем, что предлагают аутлеты в Москве.

Одной из приятных финансовых составляющих покупок в Outlet City станет услуга Tax Free, которая, в принципе, действует по всей Европе: если вы не являетесь гражданином Евросоюза , то имеете право вернуть налог на покупки. И сделать это можно прямо на территории аутлета, не дожидаясь приезда в аэропорт. Правда, для этого обязательно понадобится кредитная (именно кредитная, не дебетовая) карта. Ну, а если от слова «кредит» вас бросает в холодный пот, то не отчаивайтесь — все то же самое можно проделать, посетив таможенный отдел в аэропорту вылета.

А развлечения?

Любая поездка в Европу не может обойтись без культурных достопримечательностей и развлечений. Карты удачно легли так, что семейный отдых в Штутгарте может стать незабываемым и для тех, кто к шоппингу совершенно равнодушен. В городе расположены два крутых автомобильных музея: Porsche и Mercedes-Benz. Собственно, район Zuffenhausen — место рождения автомобиля Porsche. Поэтому в 1976 году там открылось первое здание музея, рассказывающее историю компании и хронологию создания автомобилей.

Настоящий рай для автолюбителя найдется и в здании Mercedes-Benz, где расположена штаб-квартира Daimler AG, магазин ретро— и современных автомобилей марки, а также сам музей. Дизайн интерьера 9-этажного здания напоминает спиральную структуру ДНК. Философия Mercedes-Benz заключается в том, чтобы непрерывно создавать принципиально новые продукты для того, чтобы сделать человека еще более мобильным. Начинается тур по музею на 9-м этаже с поездки на механической лошади, а дальше, спускаясь вниз, гости смогут узнать все самые интересные и яркие подробности из истории автомобильной компании.

Детям и подросткам наверняка понравится парк развлечений, который расположен всего в 2 часах езды от Метцингена. Europa Park — это крупнейший тематический парк развлечений в Германии. Поэтому пока мама на шоппинге, а папа зависает за рулем винтажного Porsche, дети отлично повеселятся на виртуальных горках. А после всем вместе можно отправиться на Боденское озеро, также известное как озеро Констанц. Идеальная локация, где можно запечатлеть на камеру все ваши новые аутфиты.