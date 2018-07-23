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Концерт «Хворостовский и друзья — детям» пройдет в Красноярске
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Концерт «Хворостовский и друзья — детям» пройдет в Красноярске 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Благотворительный концерт в память о Дмитрии Хворостовском, организованный его семьей и друзьями, состоится 26 августа на родине певца в Красноярске. Об этом сообщили в Русфонде.
На площади у Большого концертного зала краевой филармонии выступят ведущие солисты мировых оперных сцен — друзья Дмитрия Хворостовского, которые в память о нем согласились принять участие в концерте без гонораров. Среди них: Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Стивен Костелло, Айгуль Ахметшина, Борислав Струлев. Концерт пройдет в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра, дирижировать будет Константин Орбелян.
Также планируются выступления солистов Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского — Дарьи Фроловой, Севастьяна Мартынюка, Дениса Гречишкина, Павла Анциферова — и студентов Красноярского института искусств, где в свое время учился великий певец.
Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.
Проект «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям» всемирно известный баритон создал вместе с супругой Флоранс, друзьями Павлом Астаховым, Василием и Татьяной Пегановыми и Русфондом.
Флоранс Хворостовская: «Друзья, мы долго молчали. Это было время осознания, принятия и скорби. Но важность общего дела, ради которого мы вместе собрались, дела, начатого Дмитрием при жизни, большая ответственность за судьбы детей мотивируют нас продолжить эту миссию. Наша цель — сформировать гражданскую ответственность общества перед самыми незащищенными, беспомощными членами: нашими детьми, которым особенно трудно. Мы будем просить помощи для них у наших друзей и будем делиться тем, что есть у нас, — общением с талантом, творчеством наших друзей. Мы с гордостью анонсируем первый концерт памяти Дмитрия Хворостовского на его малой родине, в Красноярске. Он состоится 26 августа, на площади Мира. Ждем вас, друзья, и приглашаем принять участие в подготовке этого события».
Все собранные средства будут направлены на оказание помощи тяжелобольным детям.
Первый благотворительный концерт «Хворостовский и друзья — детям» состолся в 2014 году в Кремле, следующий прошел через год в Уфе, затем, в 2016 году — в Большом театре. Благодаря этим концертам более 46,5 млн руб. было перечислено на лечение 113 детей.
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