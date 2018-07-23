Фанаты «Зенита» нашли способ бюджетно ездить по Европе

Зенит ведет подготовку к новому сезону. В этом году команде под руководством Сергея Семака предстоит вернуть позиции, которые растеряли в прошедшем чемпионате. Кроме первенства России, сине-бело-голубые будут штурмовать Лигу Европы. За командой готовы ехать и фанаты, которые ищут способ путешествовать с экономией для бюджета.

Попутчиков для путешествий ищут в интернете. На специализированных сервисах публикуют объявления люди, которые ищут компанию для поездок за границу. Питерские фанаты активно пользуются сервисом Team2.travel, который стал первопроходцем в этой теме.

На нем можно найти подходящую компанию для любого вида отдыха. По словам создателя сервиса Сергея Маревского, проект помогает состыковать любителей активного образа жизни: «Нужно сказать, что наша аудитория не только футбольные фанаты. Площадка пользуется популярностью у всех. Просто у нас любителям необычных путешествий легче найти компанию. Участники поездки могут быть из разных городов, ведь не всегда друзья с близкими разделяют наши увлечения».

Действительно, выезд на футбольный матч может продолжаться несколько дней и все ради 90 минут на стадионе. Фанаты жалуются, что жены не хотят ехать куда-то далеко ради игры, а друзья не всегда понимают для чего тратить деньги, если футбол показывают по телевизору. А если друзья и понимают, то не все могут отпроситься с работы посреди рабочей недели.

Можно воспользоваться организованными выездами фанатских объединений, но не все готовы находиться в таких шумных, а иногда и агрессивных компаниях. Да и часто в качестве транспорта предоставляется автобус. Так можно ездить только в близкие страны, а не по всей Европе.

Куда проще подать объявление на сайте. Сразу пишите, что едете на футбол с описанием транспорта и места проживания. Для подбора подходящих людей детально прописываются интересы, режим отдыха и бюджет.

В результате получаете качественные отклики от фанатов Зенита. Причем это могут быть люди не только из Санкт-Петербурга, а со всей России. В регионах болельщикам трудно найти единомышленников, и они с радостью откликнутсяю

Кроме поездки в компании приятных людей есть денежная выгода, ведь расходы делятся на всех участников поездки. Футбольные фанаты в предстоящем сезоне будут активно использовать такие сервисы, как Team2travel, а Зенит не останется без поддержки, где бы он ни играл.