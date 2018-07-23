В войну до Обозерской. Как железная дорога помогала голодному Архангельску?

В редакцию «АиФ в Архангельске» пришло письмо от архангелогородки Нины Близновой. Она вспоминает о своей жизни в военном и послевоенном Архангельске, о своём детстве. Красной нитью сквозь этот рассказа проходит тема железной дороги, которая единственная в те годы помогала добираться людям друг к другу.

«Первое путешествие по железной дороге у меня было с мамой, в начале войны. Повестка отцу явиться в военкомат пришла осенью и мы долго не получали от него никакой весточки. Мама в отчаянии приняла решение поехать на Исакогорку. На станции было как-то многолюдно, все куда-то спешили, особенно военные. Мы подошли к вокзальному деревянному зданию, нет ли там отца. С трудом протолкались к рядам скамеек, но не нашли его. Постояли у путей, долго вглядываясь в идущий от грузовой станции поезд, и вернулись домой, озябшие и печальные. Что с папой?

А через несколько дней отец сам заявился на несколько минут, чтобы проститься с семьёй. Он сообщил, что направлен на Карельский фронт краснофлотцем. Впоследствии от него приходили письма с Карельского полуострова, а я потом (после войны) долго хранила в памяти названия тамошних мест — Ваенга, Печенга.

Второе путешествие по северной дороге я провела с сестрой Валентиной. Мы обе радовались, что поедем к родне в деревню, и путь наш шёл от станции Холмогорка. Мы остановились рано утром у трёхэтажного здания, выкрашенного в жёлтый цвет. Деревня находится в двух километрах от станции, идти надо было лесом по протоптанной тропинке. По пути мы успели полакомиться ягодами, а я — нарвать букет лесных цветов. За неделю пребывания в деревне мы успели побывать на речке, прополоть грядку с морковью, наестся гороха. Узнали, что сыновья Марфы и Ивана ушли на фронт, но весточки от них ещё не получали. Однажды тётя Марфа отвела нас с Валей в горницу и показала фотографии своих трёх сыновей. «Настоящие богатыри», — сказала Валя и обняла тётю Марфу. Я сейчас вспоминаю эту поездку, как кадры в кино с нашим участием.

Жареный тюлень

Третья моя поездка отличалась страхом и неизвестностью: доеду ли я до станции Обозерская? Лето 1942 года, идёт война, город бомбят, гибнут люди, а тут 8-летняя девочка едет одна в поезде! Путь длинный. Мама отговаривала, но я настояла на своём: может, думала, сумею что-то для семьи привезти из продуктов. Мы договорились, что через неделю она будет меня встречать на пристани.

На станции Обозерская жила папина родня: его родная сестра, моя тётя любимая — Любовь Дмитриевна Герасимова с дочерьми. Все они жили вместе в жилье, выделенном станцией. Они очень удивились моему появлению, но приняли радушно, засыпали вопросами. Я осмотрелась и, увидев печку, подумала: у родни всё как в деревне. Вот на столе появился чугунок со свежей картошкой — это ли не еда в голодное время! Но ещё чего-то ожидали. Смотрю — тётя Аня несёт сковороду с жареным… тюленем. Куски большие, жирные. Я скорее доедаю картошку и бегу спать на печку. Как бы ни было голодно, как бы ни был полезен тюлений жир, я отказывалась от него.

Родня на меня обиделась. И я, провалявшись на печи двое суток, поехала домой. Тётя Люба собрала мне сумку с гостинцами. Так я везла по северу области на поезде, а потом через Двину на пароходе, два килограмма картошки и в литровой банке ягоду бруснику. Целое богатство! Ещё немного в сторону дома осмелилась проехать «по Павлиновке» на трамвае. Дома никого не было, но, к счастью, топилась общая для жильцов печь, и я начала варить картошку и кипятить чай. «Как же ты добралась с пристани до дома?» — спросила пришедшая мама. Так я приехала раньше, осилив все страхи.

Поезд… для детей

В далёкие 20-е — 30-е годы в Архангельске, на улице Свободы, был заложен уникальный детский парк. А в конце войны в парке произошло невероятное событие, которое сразу выдвинуло наш город в ряд передовых новостей: открылась окружная детская железная дорога. Не игрушечная, а настоящая дорога. Да! Всё было просчитано: паровозик с гудком и три вагончика. Визгу, восторгу малышей, радости родителей не было предела. Свою роль сыграли комсомольцы, старшеклассники, пионеры, которые полностью обслуживали её, становясь кто машинистом поезда, кто кондуктором, кто стрелочником или просто рабочим в форме железнодорожника. Как такой подарок детям стал возможен?

К сожалению, в 1946 году отец был переведён на банковскую работу в Казахстан. С ним наша семья оказалась в Караганде. Но я так скучала по родному Северу, что всё-таки выкраивала несколько дней из отпуска и бродила по знакомым местам.

Вот улица Свободы. Ноги сами несут меня, к тому, что осталось от парка. Пожалуй, только могучие тополя. Просто кусок территории, да память о счастливом детстве с детской дорогой, о маме Марии Ильиничне — верстальщице, которая правила гранки очерка Аркадия Гайдара , забегавшему в наборный цех типографии».

Нина Близнова (в девичестве Герасимова), ветеран педагогики и журналистики, писатель