День бюрократа и Капитанский бал

19 июля 2018года в отделении дневного пребывания детей и подростков в рамках программы «Московская смена — 2018», путешественники с острова «Где-то там!» неожиданно столкнулись с бюрократией!

Правда, это была только игра, а выглядело это так…

После энергичной зарядки на утренней линейке, отряды попросили администрацию Центра провести дискотеку. Директор согласилась, но с условием, что отряды проведут «Капитанский бал» с вручением приглашения каждому «бюрократу». Затем отрядам был выдан Лист-разрешение. Задача отрядов — у каждого «бюрократа» получить подпись, а «бюрократы» при этом должны были оттягивать подписание документов, придумывая разные задания.

Несомненно, ребята, пытаясь получить пропуск, испытали все прелести бюрократии: беганье по кабинетам, выполнение поручений, сбор информации, ответы на сложные вопросы… Но самое сложное задание, ребята получили в каюте главного бюрократа нашего корабля — капитана. Капитан рассказал ребятам, что в прошлом, дискотеки называли балами, а на балах танцевали вальсы, мазурку, полонез… И поэтому, получить заключительную подпись ребятам можно, но после «Капитанского бала».

«Капитанский бал» — это совсем не шутка, а очень даже ответственное и волнительное мероприятие, на которое нашими отважными путешественниками были изготовлены приглашения, необходимая атрибутика, а что самое главное в ходе жеребьевки среди отрядов «Викинги», «Алые Паруса», «Морячки» между ребятами были распределены танцы, которые были популярны еще в начале 19 века.

Но как сказали сами ребята: «Нам не страшен бюрократ!», — и время бала настало! Все отряды на палубе, гремит оркестр, правда из колонок, гости в сборе… Открыли бал вальсом из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», ребята из отряда «Викинги», продолжил эстафету танцев отряд «Алые Паруса», исполнив «Мазурку», самые маленькие путешественники «Морячки» танцевали «Полонез».

После бала капитан путешествия на остров «Где-то там», директор ГБУ ЦСПСиД «Журавушка», Ольга Вячеславовна Краснова , провела мастер-класс по танцам, которые танцевали наши бабушки, дедушки, мамы и папы!

Присутствующие гости, и родители были приятно удивлены творческими способностями детей, которые так удивительно раскрылись во время «Московских каникул».

Добрые и радостные эмоции переполняли всех приглашенных на бал!

Небывалая «Московская смена» в ГБУ ЦСПСиД «Журавушка» продолжается…