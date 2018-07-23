Как создать свой огород

Зима уже не за горами, и те из нас, у кого хватает свободного времени, могут позволить себе задуматься о собственном огороде. Неважно, будете ли вы растить сад у себя на балконе или же на загородной даче, спланировать, что именно посадить и каким способом уберечь свой урожай, стоит уже сейчас. Необходимо тщательно продумать, какие семена закупить и как позаботиться о том, чтобы все они или, хотя бы, большей частью прижились. Эта статья посвящается всем тем, кто посмотрев цены на овощи в ближайшем супермаркете, решил обеспечивать, столь необходимым каждому, пропитанием себя сам. Фермерство, определенно, не самое легкое из занятий, но, возможно, прочитав эти советы, вы решите, что это ваше призвание.

Калорийность

Питательность еды, которую вы будете выращивать — один из важнейших показателей. Лиственные овощи и травы самые выносливые и зимостойкие, из того, что вы можете вырастить в своем саду. Но нам нужно сосредоточить свое внимание на таких высококалорийных продуктах, как корнеплоды и растения семейства гороховых. Репа, морковь и свекла не дадут вам сгинуть от голода.

Сбор информации

Прежде чем накупать все доступные вам семена и рассады, стоит проверить, что из этого точно приживется на вашей делянке. Разузнайте все про почву, погоду, вредителей, количество осадков и сроки заморозков в вашем районе. И, исходя полученных данных, прикиньте, какие растения будет лучше всего посадить.

Семена

Есть список семян, наиболее подходящих для посадки в конце зимы — начале весны. В этот список входят семена таких растений, как: салат-латтук, свекла, шпинат и руккола, скороспелый горох и горох стручковый; хорошо приживутся свекла, репа, редис и морковка. Капуста тоже придется весьма кстати.

Рассада

Из уже пророщенных растений на зимне-весенний период по душе придется зелень из следующего списка: зеленый лук, кабачки, брокколи и кольраби. Из трав подойдут такие морозостойкие экземпляры, как розмарин и тмин.

Удобрения

Весной придется подкормить растения азотистыми удобрениями (мочевина, перепревший навоз и компост), обеспечивающими нормальный рост посаженных растений. Также, необходима фосфорно-калийная подкормка: от нее зависит развитие цветочных почек в плоды и вкус собранных плодов.

Границы посаженного

Определите пределы будущих посевов, протоптав дорожки между грядками или укрепив их всеми доступными строительными материалами. Второй способ более надежен — вы будете четко видеть, что куда посадили.

Ограда

Не ленитесь, подготавливая свой огород. Ваш участок должен находиться на открытой хорошо освещенной территории. Растениям необходима защита от северных ветров. С этой целью с северной стороны можно разместить небольшую изгородь.

Теплицы

Если есть возможность, посадить все необходимое можно в теплицах. Тогда вы сможете высадить семена за 4-6 недель до последних ожидаемых заморозков, а рассады кабачков, броколли и кольраби за 2-4 недели. А травы и лук можно выращивать таким образом круглый год.

Дополнительная защита

Для укрытия растений также можно использовать агротекстиль или агроволокно. Особенности агроволокна в том, что оно способствует циркуляции воздуха внутри и снаружи, отражает ультрафиолетовые лучи и пропускает внутрь тепло. Агроволокно с низкой плотностью может использоваться для защиты наших посадок от весенних заморозков.