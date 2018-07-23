Ещё
Как создать свой огород
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как создать свой огород 

Don't Panic 36 минут назад
Фото: Don't Panic
Зима уже не за горами, и те из нас, у кого хватает свободного времени, могут позволить себе задуматься о собственном огороде. Неважно, будете ли вы растить сад у себя на балконе или же на загородной даче, спланировать, что именно посадить и каким способом уберечь свой урожай, стоит уже сейчас. Необходимо тщательно продумать, какие семена закупить и как позаботиться о том, чтобы все они или, хотя бы, большей частью прижились. Эта статья посвящается всем тем, кто посмотрев цены на овощи в ближайшем супермаркете, решил обеспечивать, столь необходимым каждому, пропитанием себя сам. Фермерство, определенно, не самое легкое из занятий, но, возможно, прочитав эти советы, вы решите, что это ваше призвание.
Калорийность
Питательность еды, которую вы будете выращивать — один из важнейших показателей. Лиственные овощи и травы самые выносливые и зимостойкие, из того, что вы можете вырастить в своем саду. Но нам нужно сосредоточить свое внимание на таких высококалорийных продуктах, как корнеплоды и растения семейства гороховых. Репа, морковь и свекла не дадут вам сгинуть от голода.
Сбор информации
Прежде чем накупать все доступные вам семена и рассады, стоит проверить, что из этого точно приживется на вашей делянке. Разузнайте все про почву, погоду, вредителей, количество осадков и сроки заморозков в вашем районе. И, исходя полученных данных, прикиньте, какие растения будет лучше всего посадить.
Семена
Есть список семян, наиболее подходящих для посадки в конце зимы — начале весны. В этот список входят семена таких растений, как: салат-латтук, свекла, шпинат и руккола, скороспелый горох и горох стручковый; хорошо приживутся свекла, репа, редис и морковка. Капуста тоже придется весьма кстати.
Рассада
Из уже пророщенных растений на зимне-весенний период по душе придется зелень из следующего списка: зеленый лук, кабачки, брокколи и кольраби. Из трав подойдут такие морозостойкие экземпляры, как розмарин и тмин.
Удобрения
Весной придется подкормить растения азотистыми удобрениями (мочевина, перепревший навоз и компост), обеспечивающими нормальный рост посаженных растений. Также, необходима фосфорно-калийная подкормка: от нее зависит развитие цветочных почек в плоды и вкус собранных плодов.
Границы посаженного
Определите пределы будущих посевов, протоптав дорожки между грядками или укрепив их всеми доступными строительными материалами. Второй способ более надежен — вы будете четко видеть, что куда посадили.
Ограда
Не ленитесь, подготавливая свой огород. Ваш участок должен находиться на открытой хорошо освещенной территории. Растениям необходима защита от северных ветров. С этой целью с северной стороны можно разместить небольшую изгородь.
Теплицы
Если есть возможность, посадить все необходимое можно в теплицах. Тогда вы сможете высадить семена за 4-6 недель до последних ожидаемых заморозков, а рассады кабачков, броколли и кольраби за 2-4 недели. А травы и лук можно выращивать таким образом круглый год.
Дополнительная защита
Для укрытия растений также можно использовать агротекстиль или агроволокно. Особенности агроволокна в том, что оно способствует циркуляции воздуха внутри и снаружи, отражает ультрафиолетовые лучи и пропускает внутрь тепло. Агроволокно с низкой плотностью может использоваться для защиты наших посадок от весенних заморозков.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле47
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже150
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд3
«Промучилась 10 лет, изменять боялась»41
Тест: какая работа вам подходит20
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
05:35
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Звёзды Красота
10:10
Настоящие имена знаменитостей
Звёзды
06:09
Звезды, которые сохранили верность супругам
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
01:00
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение