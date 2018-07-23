«Чёрный мавр полосатый» — томат универсального назначения

Для чего мы выращиваем томаты? Каждый преследует свои цели, но в основном они одни и те же. Порезать помидорку в салат, съесть вкусный плод просто так, а может даже и с куста, замариновать на зиму, похвалиться перед друзьями интересной новинкой… и т. д.

И для каждого случая нужен свой сорт. А хочется, чтобы все эти пожелания воплощались в одном.

Недавно познакомившись с этими милыми полосатиками, я просто влюбилась в этот томат за то, что его можно и в салат, и в банку и съесть прямо с куста, и за его красивый и здоровый внешний вид.

Семена этого сорта я приобрела на сайте Помидом у Дмитрия Гусева . Купила у него и другие сорта, но не все прописались у меня в теплице.

В этом году на рассаду для теплицы семена я посеяла в начале марта. Они всходят дружно, рассада росла хорошо. А в начале мая пару кустиков уже высадила в теплицу.

При посадке всё как обычно: добавила в лунку перегной и золу. Как и остальные томаты, до завязывания плодов один раз обработала кусты «Орданом», далее обработка шла «Фитоспорином» + «Гумат» и один раз обработала настоем луковой шелухи.

С прошлого сезона отметила, что томат устойчив к заболеваниям, листва до осени остаётся чистой.

Кусты веду в два ствола. Но если позволяет место, думаю он потянет и три. Созревают сладкие сливки у меня с середины июля.

18.07 первый куст

18.07 второй куст

18.07.2018 второй куст

18.07.2018

Томат 'Чёрный мавр полосатый' индетерминантный, очень высокий. Кусты мощные. Уже сейчас в июле он почти достиг крыши теплицы.

Подкармливала настоем коровяка и крапивы, недавно подсыпала под кусты по горсти золы.

До крыши

Большой плюс этого сорта — отличная завязываемость плодов. Такие полные кисти отмечала в основном у гибридов.

12.07.2018 первый уровень

14.07.2018 второй уровень

14.07.2018 третий уровеньПлоды данного сорта — сливки темно-красного цвета с зелеными штрихами:

Могу с уверенностью сказать, основываясь на опыте непростого прошлого лета — плодоношение длится до осени, кустики долго радуют вкусными плодами.

Середина августа 2017

Конец августа 2017

Конец августа 2017

Конец августа 2017

Отметила, что в августе шло полное кистевое созревание:

Несколько кустиков в прошлом году сажала и в открытый грунт. 'Чёрный мавр полосатый' и там себя чувствовал хорошо, несмотря на сложное лето.

Открытый грунт, середина августа 2017

Кустик в открытом грунте в начале сентября:

03.09.2017

В среднем плод 'Чёрного мавра полосатого' весит около 60-70 г.

Отлично подходит для маринования! Очень хорош для заготовок «томаты в собственном соку». Зимой мужу очень они понравились, а ему в томатных заготовках угодить не так просто))

Плоды двухкамерные, мякоть сочная, сладкая, без кислинки, на разрезе зеленоватая, кожица плотная.

В разрезе

С уверенностью могу рекомендовать уважаемым семидачникам свой любимый сорт 'Чёрный мавр полосатый'.

Плюсов у него достаточно:отменное здоровье;долгое плодоношение;отличная завязываемость плодов;сладкий вкус;пригодность для консервирования;красивый внешний вид.

ььь И хочу всем пожелать отличного урожая!