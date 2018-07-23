Для чего мы выращиваем томаты? Каждый преследует свои цели, но в основном они одни и те же. Порезать помидорку в салат, съесть вкусный плод просто так, а может даже и с куста, замариновать на зиму, похвалиться перед друзьями интересной новинкой… и т. д.
И для каждого случая нужен свой сорт. А хочется, чтобы все эти пожелания воплощались в одном.
Недавно познакомившись с этими милыми полосатиками, я просто влюбилась в этот томат за то, что его можно и в салат, и в банку и съесть прямо с куста, и за его красивый и здоровый внешний вид.
Семена этого сорта я приобрела на сайте Помидом у Дмитрия Гусева. Купила у него и другие сорта, но не все прописались у меня в теплице.
В этом году на рассаду для теплицы семена я посеяла в начале марта. Они всходят дружно, рассада росла хорошо. А в начале мая пару кустиков уже высадила в теплицу.
При посадке всё как обычно: добавила в лунку перегной и золу. Как и остальные томаты, до завязывания плодов один раз обработала кусты «Орданом», далее обработка шла «Фитоспорином» + «Гумат» и один раз обработала настоем луковой шелухи.
С прошлого сезона отметила, что томат устойчив к заболеваниям, листва до осени остаётся чистой.
Кусты веду в два ствола. Но если позволяет место, думаю он потянет и три. Созревают сладкие сливки у меня с середины июля.
18.07 первый куст
18.07 второй куст
18.07.2018 второй куст
18.07.2018
Томат 'Чёрный мавр полосатый' индетерминантный, очень высокий. Кусты мощные. Уже сейчас в июле он почти достиг крыши теплицы.
Подкармливала настоем коровяка и крапивы, недавно подсыпала под кусты по горсти золы.
До крыши
Большой плюс этого сорта — отличная завязываемость плодов. Такие полные кисти отмечала в основном у гибридов.
12.07.2018 первый уровень
14.07.2018 второй уровень
14.07.2018 третий уровеньПлоды данного сорта — сливки темно-красного цвета с зелеными штрихами:
Могу с уверенностью сказать, основываясь на опыте непростого прошлого лета — плодоношение длится до осени, кустики долго радуют вкусными плодами.
Середина августа 2017
Конец августа 2017
Конец августа 2017
Конец августа 2017
Отметила, что в августе шло полное кистевое созревание:
Несколько кустиков в прошлом году сажала и в открытый грунт. 'Чёрный мавр полосатый' и там себя чувствовал хорошо, несмотря на сложное лето.
Открытый грунт, середина августа 2017
Кустик в открытом грунте в начале сентября:
03.09.2017
В среднем плод 'Чёрного мавра полосатого' весит около 60-70 г.
Отлично подходит для маринования! Очень хорош для заготовок «томаты в собственном соку». Зимой мужу очень они понравились, а ему в томатных заготовках угодить не так просто))
Плоды двухкамерные, мякоть сочная, сладкая, без кислинки, на разрезе зеленоватая, кожица плотная.
В разрезе
С уверенностью могу рекомендовать уважаемым семидачникам свой любимый сорт 'Чёрный мавр полосатый'.
Плюсов у него достаточно:отменное здоровье;долгое плодоношение;отличная завязываемость плодов;сладкий вкус;пригодность для консервирования;красивый внешний вид.
ььь И хочу всем пожелать отличного урожая!