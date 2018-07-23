У Дарьи Клюкиной роман с миллионером

После окончания проекта «Холостяк» личная жизнь финалисток потихоньку налаживается. Виктория Короткова , например, встречается с Артёмом Юнусовым, а Дарья Клюкина , которая так и не пошла под венец с Егором Кридом , кажется, тоже обрела счастье. К такому выводу пришли поклонники модели после того, как посмотрели её историю с отдыха в Италии. Подруги Дарьи засняли ее на яхте в компании неизвестного мужчины. Как считают поклонники, это — хозяин яхты, миллионер. Но выяснить личность мужчины фолловеры не успели — видео было сразу же удалено, что вызвало у них ещё больший интерес и количество слухов.

В это же время Клюкина обратилась к подписчикам не забывать, что у неё есть личная жизнь и ее границы:

«Вывод последних дней — покажи, что тебе хорошо, некоторые не справятся со своими бесами и будут сочинять небылицы. Спасибо тем, кто уважительно относится к моей жизни, кто поддерживает и любит, я знаю, что вас больше!» — написала Клюкина.

А что ещё остаётся думать поклонникам: недавно Дарья перекрасилась в блондинку, будто показывав, что в ее жизни грядут перемены, выкладывает фото в подвенечном платье, будто на что-то намекая, и, конечно, история с неизвестным мужчиной. Но поклонники — лучшие сыщики, поэтому скрывать личность мужчины, думаем, у Клюкиной долго не получится.