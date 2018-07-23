Ещё
У Дарьи Клюкиной роман с миллионером
Далее:
Читайте также:
Ещё

У Дарьи Клюкиной роман с миллионером 

Popcake.tv 28 минут назад
Фото: Popcake.tv
После окончания проекта «Холостяк» личная жизнь финалисток потихоньку налаживается. Виктория Короткова, например, встречается с Артёмом Юнусовым, а Дарья Клюкина, которая так и не пошла под венец с Егором Кридом, кажется, тоже обрела счастье. К такому выводу пришли поклонники модели после того, как посмотрели её историю с отдыха в Италии. Подруги Дарьи засняли ее на яхте в компании неизвестного мужчины. Как считают поклонники, это — хозяин яхты, миллионер. Но выяснить личность мужчины фолловеры не успели — видео было сразу же удалено, что вызвало у них ещё больший интерес и количество слухов.
В это же время Клюкина обратилась к подписчикам не забывать, что у неё есть личная жизнь и ее границы:
«Вывод последних дней — покажи, что тебе хорошо, некоторые не справятся со своими бесами и будут сочинять небылицы. Спасибо тем, кто уважительно относится к моей жизни, кто поддерживает и любит, я знаю, что вас больше!» — написала Клюкина.
А что ещё остаётся думать поклонникам: недавно Дарья перекрасилась в блондинку, будто показывав, что в ее жизни грядут перемены, выкладывает фото в подвенечном платье, будто на что-то намекая, и, конечно, история с неизвестным мужчиной. Но поклонники — лучшие сыщики, поэтому скрывать личность мужчины, думаем, у Клюкиной долго не получится.
Popcake.tv: последние новости
Тейлор Свифт пропустила день рождения к Селены Гомес? Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вместе? Ариана Гранде и Пит Дэвидсон бесят поклонников
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле47
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже150
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд3
«Промучилась 10 лет, изменять боялась»41
Тест: какая работа вам подходит20
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
05:35
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Звёзды Красота
10:10
Настоящие имена знаменитостей
Звёзды
06:09
Звезды, которые сохранили верность супругам
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
01:00
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение