Кокорин злится из-за миллиона подписчиков Дзюбы в Инстаграме

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью клубной пресс-службе сказал, что ему льстит популярность, свалившаяся после чемпионата мира-2018. Во время домашнего турнира форвард достиг отметки в 1 миллион подписчиков в Инстаграме, чему посвятил отдельный пост с участием героя комиксов и фильмов Дэдпула.

Дзюба, которого мы полюбили вместе с тобой

— Каково быть одним из самых популярных мужчин в стране?

— Не знаю, так оно или нет, но мне это определенно льстит. Приятно. Впервые в жизни я немножко стесняюсь. Не ожидал, что произойдет именно так.

— Миллион подписчиков в Инстаграме — это успех?

— Безумно приятно, особенно когда Кокорин из-за этого злится, изводится. Столько людей интересных пишут, стараюсь отвечать, но иногда не удается, потому что их очень много.

— Кто придумал записать поздравление на Миллионной, 22?

— Вместе с семьей и друзьями ехали в кино, как раз проезжали мимо Миллионной улицы. Решили, что нужно сделать этот ролик возле дома под таким номером. С собой как раз был костюм Дедпула, но потом передумали его надевать, потому что сам Райан Рейнольдс приехал. Подучили его русскому языку, а дальше он все исполнил. Непросто было реализовать идею — со второго дубля только сделали, потому что когда первый заканчивался, то люди увидели и стали кричать, визжать.

— Почему вы вообще после чемпионата поехали именно в Петербург, а не остались в Москве?

— Я так часто делаю. У меня дети в садик ходят в Петербурге. Очень сильно пропитался Питером, моя семья в нем осталась, когда я уезжал в Тулу. У старшего ребенка здесь друзья, поэтому не хотел его отрывать от них. Я, как коммуникабельный человек, очень приживаюсь к месту и людям, так что не хотел его дергать.