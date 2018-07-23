Товары из Рязани и Воронежа привезли на региональные ярмарки в Черемушках

На Юго-Западе столицы открылась новая торговая сессия региональных ярмарок, которая продлится до 27 июля. На этот раз представят свои товары сельхозпроизводители из Рязанской, Воронежской, а также Калужской областей.

В ЮЗАО продолжают работу ярмарки на Нахимовском проспекте, владение 51/21 и на пересечении Новоясеневского проспекта и Профсоюзной улицы. В Черемушках ярмарка традиционно работает у станции метро «Профсоюзная» — там продаются продукты из Рязанской и Воронежской областей, а представители Калужской области приехали на пересечение Новоясеневского проспекта и Профсоюзной улицы.

Напомним, продолжают привлекать покупателей и ярмарки выходного дня. В 2018 году фермеры впервые получили 20 процентов мест в группе товаров «овощи и фрукты». На этих ярмарках можно приобрести продукцию сельхозпроизводителей: овощи, фрукты, зелень, ягоды, джемы, варенье и соки, мясомолочную продукцию, рыбу и морепродукты.