«Новый человек» и еще 7 сериалов о семье

Что может быть лучше, чем собраться вечером всей семьей, попить ароматного чая с вареньем и посмотреть какой-нибудь душевный сериал? Специально для вашего удобства Титр собрал 8 отличных бесплатных сериалов о семьях и для семей.

Новый человек

Nautilus Media­

Неверный муж и непутевый отец Саша узнает, что его жена Ира нашла ему замену — серьезного и надежного Витю. Теперь Саше изо всех сил надо постараться доказать любимой, что он изменился и стал новым человеком.

Мамочки

Систерз продакшн

Жизненный сериал о трех подругах, одна из которых недавно родила, вторая — мать троих детей, ну, а третья все еще одинока и свободна.

Последний из Магикян

Yellow, Black & White

Карен — последний из рода Магикян. Что бы ни случалось, его наследство — семейные устои и традиции — для него важнее всего. Этому он и пытается научить своих дочерей.

Папины дочки

Костафильм

Московский семейный психотерапевт Сергей Васнецов оказывается в весьма затруднительном положении. Любимая жена уходит от него, оставив на воспитание мужу пять дочерей.

Два отца и два сына

Yellow, Black & White

Холостяк-ловелас обнаруживает на пороге дома своего сына, которого бросил 20 лет назад ради актерской карьеры в столице. За это время мальчик вырос и успел подарить телезвезде внука.

Семейный бизнес

Канал СТС Молодой парень Илья берет из детдома пятерых детей, чтобы рассчитаться с долгами и избавиться от судебных приставов, но не представляет, чем обернется эта затея.

Беглые родственники

Арт Пикчерс Вижн

Принципиальный Дима отдалился от отца-афериста, занялся честным трудом, влюбился в красавицу из простой семьи… И тут в его нормальную жизнь врываются ненормальные родственники, бегущие от правосудия.

Сваты, Сваты 2, Сваты 3, Сваты 4, Сваты 5, Сваты 6 (потому что «Сватов» много не бывает)

Квартал-95 Уморительный ситком о том, как две пары сватов — интеллигентные и заносчивые Ковалевы и простодушные и незатейливые Будько — борются друг с другом за внимание любимой внучки.