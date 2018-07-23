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Кошка умерла от бешенства
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Кошка умерла от бешенства 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Комитет по ветеринарии при областном правительстве 23 июля сообщил о новом случае бешенства, выявленном в Калужской области. На этот раз — в деревне Сороковеть Боровского района. Болезнь была дигностирована у кошки. В этом населенном пункте будет введен карантин, во время которого проведение выставок собак и кошек, а также торговля домашними животными, их вывоз за пределы неблагополучного пункта и отлов диких животных будут запрещены. В этом году бешенство у представителей семейства кошачьих выявляется впервые.
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