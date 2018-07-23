Кошка умерла от бешенства

Комитет по ветеринарии при областном правительстве 23 июля сообщил о новом случае бешенства, выявленном в Калужской области. На этот раз — в деревне Сороковеть Боровского района. Болезнь была дигностирована у кошки. В этом населенном пункте будет введен карантин, во время которого проведение выставок собак и кошек, а также торговля домашними животными, их вывоз за пределы неблагополучного пункта и отлов диких животных будут запрещены. В этом году бешенство у представителей семейства кошачьих выявляется впервые.