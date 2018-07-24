В храме иконы Божией Матери Отрада и Утешение на Каховке освящена новая храмовая икона

Икона святых царственных Страстотерпцев была написана специально для храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Каховке. В канун дня памяти святых Царственных страстотерпцев, в воскресенье, 15 июля, после Божественной Литургии, на водосвятном молебне икона была освящена.

«Это событие важно для нашего прихода, как для всего русского народа, чьим последним царём был страдалец Николай Александрович Романов . Император и его семья не захотели стать причиной братоубийственной войны, потому, что ради Христа борьбе за власть или эмиграции предпочли страдания и смерть. Они не желали, чтобы за них страдали другие, но сами последовали Спасителю в Его вольных и безвинных Страстях.

К Царственным страстотерпцам многие христиане обращаются ныне с молитвой о укреплении семьи и воспитании детей в вере и благочестии, о сохранении их чистоты и целомудрия — ведь во время гонений Императорская семья была особенно сплоченной, пронесла несокрушимую веру православную чрез все скорби и страдания», — сообщается на сайте храма.

Память святым страстотерпцам Императору Николаю, Императрице Александре, их чадам — Алексию, Ольге, Татиане, Марии и Анастасии совершается в день их убиения 4 (17) июля, и в день соборной памяти новомучеников и исповедников Российских 25 января (7 февраля), если этот день совпадает с воскресным днем, а если не совпадает, то в ближайшее воскресение после 25 января (7 февраля).