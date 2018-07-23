Семья из Новогиреева получила грамоту и подарок в честь Дня любви и верности

Ценными подарками и грамотой за длительный и безупречный семейный союз награждена семейная пара, проживающая в районе Новогиреево. Награждение самых верных и любящих пар Восточного округа состоялось во Дворце на Яузе.

Виктор Анатольевич вышел на пенсию в звании майора внутренней службы. Женой военного быть непросто, но Инна Валентиновна долгие годы с честью создавала и оберегала семейный очаг. Теперь Инна Валентиновна и Виктор Анатольевич вместе участвуют в проекте «Московское долголетие»: изучают английский язык и осваивают искусство фотографии, а Инна Валентиновна, как человек творческий, начала также заниматься рисованием.

Семья исповедует принцип «Всё мы делим пополам!» и ведет здоровый образ жизни: супруги посещают бассейн, катаются на велосипеде и ходят на лыжах.

У Виктора Анатольевича и Инны Валентиновны двое замечательных детей и теперь они ждут внуков.

Фото — ТЦСО «Новогиреево».