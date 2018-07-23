Николь Шерзингер и Григор Димитров резвятся во время отпуска Сен-Тропе: фото

После приезда в Москву и ряда других рабочих выездов Николь Шерзингер наконец может вдоволь отдохнуть. В отпуск она уехала вместе со своим возлюбленным — теннисистом Григором Димитровым — в Сен-Тропе. Папарацци смогли сфотографировать пару, которая вместе уже три года, резвящимися на яхте.

40-летняя певица провела день на яхте в соблазнительном белом купальнике, а 27-летний спортсмен — в черных плавках.

Влюбленные не скрывались от репортеров и, кажется, наоборот, демонстративно показывали, как счастливы вместе. Они обливали друг друга водой, помогали смыть с друг друга соленую воду, целовались, обнимались, фотографировались… Мы верим! — хочется сказать Николь и Григору.