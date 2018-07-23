8 причин, по которым рушится дружба

Совсем недавно вы доверяли своему другу самые сокровенные переживания и делились успехами, а сегодня наблюдаете за его жизнью из социальных сетей и задаетесь вопросом, почему эта дружба разрушилась. Знакомо? Подобные ситуации встречаются в жизни многих людей: кого-то регулярно бросают, казалось, настоящие друзья, кто-то теряет новых приятелей, едва успев начать общение. Разбираемся в возможных причинах разрушения дружеских отношений.

Разный круг интересов

Помните, как просто было находить друзей в детском возрасте? Приятели были буквально повсюду — во дворе на площадке, в секции бадминтона, в деревне, куда мы ездили к бабушке на каникулы. Совпадали интересы — отлично, не совпадали — не имеет значения, все равно найдутся общие темы. Во взрослом возрасте общие интересы — одна из основ дружеского общения. Это не обязательно одинаковые хобби и увлечения, главное — интересы по жизни. Путешественнику, готовому в любой момент сорваться в другую страну, становится не о чем говорить с заядлым домоседом, а человек с оппозиционными взглядами будет постоянно конфликтовать с приятелем, который поддерживает действующую власть. Многие люди, когда-то бывшие закадычными друзьями, остаются лишь хорошими приятелями — это нормальный процесс. Если возник конфликт интересов, ищите другие точки соприкосновения, но если оказалось, что вы стали совершенно разными людьми, примите это и останьтесь хорошими старыми приятелями.

Разный уровень доходов

«Сытый голодному не товарищ» — эта поговорка имеет прямое отношение к одному из самых распространенных вариантов разрушения дружбы. Даже самому независтливому человеку будет не по себе рассказывать об отпуске на даче, когда приятель недавно вернулся с Канарских островов. Ничто так не отдаляет людей, как разница в доходах. Уровень потребностей становится разным, пропадают общие темы для разговоров, меняются ценности, взгляды на жизнь становятся полярными. Настоящую дружбу вряд ли стоит хоронить только по причине финансового неравенства, но стоит установить комфортный уровень общения, а какой именно — вы поймете сами.

У вас токсичный характер

Бывает, что приятели отдаляются внезапно и без видимых на то причин, заставляя терять веру в дружбу. Если это ваша ситуация, то стоит покопаться в себе. Причин может быть много: вы слишком импульсивный и эмоциональный человек, можете неаккуратным словом ранить чьи-то чувства — тогда окружающие не хотят общаться с вами из-за постоянного чувства давления, или вы чересчур энергичны и вас всегда слишком много — в таком случае вы просто отпугиваете людей своим напором, ведь заполняете все мыслимое и немыслимое пространство собой, нарушая чужие границы. Вспомните, вполне вероятно, вы уже слышали от кого-то жалобы на ваш токсичный характер, но по какой-то причине не придали им особого значения. Поговорите с близкими на эту тему или обратитесь за помощью к психологу. Специалист составит портрет вашей личности, поможет вам разобраться с проблемами и провести работу над собой.

Вы слишком инертны

Другая причина, по которой люди могут сторониться вас, — ваша чрезмерная пассивность. Если вы никогда не проявляете инициативу и всегда ведете себя очень вяло, друзья просто не чувствуют никакой отдачи с вашей стороны и устают в одиночку тянуть дружескую лямку. Возможно, причина вашей инертности кроется в комплексах или детских травмах: например, вы боитесь первыми идти на контакт или чувствуете себя лишним в любой компании. Обратитесь к психологу — врач поможет обрести уверенность в себе и выстроить коммуникацию с окружающими.

С вами становится неинтересно

Довольно часто дружба рушится, когда один из партнеров перестает быть интересным собеседником. Может, вы с головой ушли в работу и даже на дружеских посиделках продолжаете прокручивать в голове рабочие моменты? Или увлеклись спортом и теперь только и делаете, что говорите о тренировках и режиме питания? Проанализируйте последние встречи с приятелями, подумайте, что могло их оттолкнуть. Выслушать вас и помочь с навалившимися трудностями — это одно, но из раза в раз принимать нескончаемый поток жалоб — совсем другое. Как и в любой другой сфере, в дружбе нужен баланс. Не забывайте, что у ваших друзей есть свои интересы, много своих проблем и к вам они идут за увлекательными беседами, хорошим времяпрепровождением и такой же поддержкой в случае трудностей.

Дружба с вами перестала быть выгодной

Мы часто привязываемся к людям, которые этого не стоят. Например, к тем, что были рядом только ради своей выгоды, иногда совсем неочевидной для нас. Если ваш друг издалека, то вы могли быть единственным человеком, кто давал ему бесплатный приют в Москве, но теперь в вас больше не нуждаются, так как приятель сам перебрался жить в столицу или вы, наоборот, переехали в другой город. Может, вы любезно предоставляли свой автомобиль для разных нужд, доставали дорогие товары по скидкам или были всегда на связи, чтобы в любое время дня и ночи выслушать о проблемах. Определить, что приятель был именно таким, несложно — вспомните, он наверняка появлялся на горизонте только с очередной просьбой или по какой-то личной причине. Не стоит держаться за такого человека, потому что вас с ним связывали дружеские чувства, а его с вами, как оказалось, — только корысть.

Дружбу вытеснили отношения

Люди в отношениях делятся на два типа: одни продолжают поддерживать активное общение с друзьями, другие уходят в любовные отношения с головой и обрывают все дружеские связи. Если ваш друг вступил в отношения и растворился в своем партнере, то лучший выход из этой ситуации — откровенный разговор. Возможно, он даже не подозревал о том, что задел ваши чувства, и ни в коем случае не хотел разрывать общение. Но если приятель больше не хочет поддерживать прежние отношения, не стоит его переубеждать — примите этот выбор. Найдите свои плюсы в том, что из вашей жизни ушел человек, который относился к дружбе менее серьезно, чем вы.

Вам не доверяют

Если вы любите посплетничать и рассказываете своему другу чужие тайны, то у вашего приятеля может возникнуть вопрос: а не рассказываете ли вы так же и его секреты? Только вы знаете, кому доверяете, но ваш друг не может знать наверняка, до чьих ушей дойдут важные подробности его жизни. Такая тяга к обсуждению чужих секретов отталкивает, особенно на первых порах, когда люди только начинают узнавать друг друга. Любовь к сплетням — не лучшее качество. Старайтесь не обсуждать с новыми знакомыми чужую личную жизнь, чтобы не вызывать недоверия к себе. Если отдалился кто-то из старых друзей, поговорите с ним — возможно, человек услышал ваш разговор с кем-то и сделал неправильные выводы или по какой-то причине утратил доверие к вам.