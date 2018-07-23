5 когнитивных искажений, мешающих вам жить

Когнитивные искажения — это не психические расстройства, свойственные одному человеку, а те «сбои в системе», которые происходят в жизни каждого. Дело в том, что наш организм не успевает подстраиваться под быстро изменяющиеся условия жизни. С помощью разума мы без труда осваиваем сложную технику, подстраиваемся под очень быстрый городской ритм, изучаем науки и языки, но генетически мы остаемся такими же, какими были, когда сидели в пещерах и пытались добыть огонь трением. И это резкое несоответствие иногда заставляет наш мозг глючить. Несильно, но достаточно для того, чтобы отключить в нас функцию «абсолютная разумность» и сделать уязвимыми для манипуляторов.

Эффект Манделы

Вы тоже помните в «Илиаде» знаменитый эпизод с Троянским конем, которого там на самом деле нет? У вас тоже в голове до сих пор звучит механический голос Дарта Вейдера, говорящий: «Люк, я твой отец», хотя в фильме он произнес несколько иную фразу? Поздравляем, значит, вы уже сталкивались с эффектом Манделы

Эффект Манделы заключается в том, что множество людей вне зависимости друг от друга помнят одно и то же событие, которого не было. Причем детально, в красках, будто это произошло на их глазах буквально вчера. Например, некоторые школьники абсолютно уверены, что фельдмаршал Паулюс покончил с собой в подвале сталинградского универмага 31 января 1943 года. На самом же деле вышеозначенный господин спокойно дожил до 1957 года. Это коллективное искажение в памяти довольно легко объяснить: Гитлер действительно прислал Паулюсу телеграмму, в которой настоятельно рекомендовал покончить с собой, и Паулюс действительно должен был сделать это 31 января 1943 года. Но не сделал. А в коллективной памяти небольшой группы людей это событие осталось искаженным.

Термин «эффект Манделы» появился в 2010 году, когда выяснилось, что по мнению многих не связанных между собой людей Нельсон Мандела был зверски убит в тюрьме еще в 80-х годах. Проблема состояла в том, что Нельсон Мандела не только был жив до 2013 года, но и успел в 90-х годах побыть президентом ЮАР. Психологи и активисты тут же начали выяснять, откуда взялись эти коллективные провалы в памяти. Выяснились две вещи. Во-первых, в случае с Манделой у людей, вероятно, перемешались два воспоминания. Мандела действительно просидел в тюрьме 27 лет, а зверски замучен был другой борец за права коренного населения ЮАР — Стив Бико. Во-вторых, подобные метаморфозы случились не только с биографией южноафриканского лидера. Выяснилось, что Ельцин никогда не говорил: «Я устал, я ухожу», Хрущев никогда не стучал ботинком по трибуне ООН , и еще множество фактов, подкрепленных в нашем воображении фотографиями, научными статьями и видеозаписями, оказались вымышленными.

Почему же мы можем так четко и ясно помнить то, чего никогда не было? Простого ответа на этот вопрос пока нет. Часть наших ложных воспоминаний может быть причудливым миксом из фактов, услышанных нами когда-то давно. Не стоит отметать и «сарафанное радио» — придумал и распространил в массы искаженный факт кто-то один, а подхватили его тысячи (а то и миллионы).

Ошибка игрока

Представьте, что вы подбросили монетку три раза и все три раза выпала решка. А потом к вам подошел друг и предложил спор на то, что выпадет в четвертый раз. Большинство людей поставят на орла — им кажется, что раз решка выпадала три раза подряд, то вероятность того, что она выпадет в четвертый, очень мала. Но если мы вспомним школьные уроки по теории вероятности, то поймем, что вероятность одного события никак не зависит от предыдущего. Вероятность того, что выпадет решка, равна 50%. И она всегда равна 50%: в первый, в четвертый и в двадцатый раз тоже. Второе название этого искажения — ложный вывод Монте-Карло — отсылает читателей к одному очень показательному случаю в казино, произошедшему в 1913 году. В тот вечер шарик выпадал на черное 26 раз подряд, из-за чего посетители подарили казино несколько миллионов долларов. Каждый раз, когда выпадало черное, игроки ставили на красное, полагая, что уж теперь эта черная полоса точно должна закончиться. Вероятно, хозяева этого казино с тех пор каждый вечер молились за здравие «ошибки игрока».

Но существует и обратный эффект — «горячая рука». Вы видите, что черное выпало уже 26 раз, поэтому думаете, что оно всенепременно выпадет и в 27-й. Или вы уже три раза угадывали день, когда преподаватель не будет вас спрашивать, и решили, что в вас поселился дух Ванги. Люди, попавшие под «горячую руку», рискуют точно так же, как и игроки из Монте-Карло. Помните о том, что мыслить всегда нужно рационально, а не интуитивно.

Эффект безучастного свидетеля

Очень опасное и, увы, очень распространенное явление, проверенное сотнями исследователей и пранкеров. Наверняка каждый из нас сталкивался с ним или даже испытывал на себе. В качестве иллюстрации стандартный пример: на лавочке полулежит-полусидит человек, не подающий признаков жизни, и никто не подходит, чтобы проверить его состояние. Кто-то быстро проходит мимо, стараясь не обращать внимания, кто-то уверяет себя в том, что человек на лавочке — просто пьяница, а кто-то думает, что другие прохожие уже оказали всю необходимую помощь. Но к этому несчастному рано или поздно кто-нибудь подойдет, а вот крики, которые мы слышим с улицы или с соседнего этажа, в львиной доле случаев остаются без должного внимания. И к сожалению, безразличие свидетелей может стать роковым для жертвы. Но почему люди не помогают друг другу? Неужели мы все такие ужасные?

Спешим отметить: нет, мы не ужасные. Так называемый эффект безучастного свидетеля, как правило, проявляется в толпе — человек просто наблюдают за происходящим, перекладывая всю ответственность на чужие плечи. Если же происшествие случилось на глазах одного человека, то он с вероятностью 70% придет на помощь (против 30% в толпе). Кроме того, значение имеют местность, где произошел инцидент, количество информации, которой располагает свидетель, и уровень опасности ситуации. Знакомые места, большое количество информации и высокий уровень опасности служат дополнительными гарантиями того, что вы все-таки будете спасены.

Несмотря на то что эффект безучастного свидетеля, очевидно, распространен, его исследованием ученые занялись только в 1964 году, после скандального убийства девушки по имени Китти Дженовезе. Убийца напал на Китти на улице и нанес два удара ножом. Происшествие увидели из окна несколько свидетелей, один из которых посоветовал мужчине оставить девушку в покое. Убийца убежал, но домой Китти так и не попала. С тяжелыми ранениями она бесцельно ходила по улице, пока мужчина не вернулся и не добил ее. Преступление длилось полчаса, разные его фазы наблюдали из окон около десяти человек, но никто не спас умирающую девушку. Журнал «Таймс» раздул из дела скандал, написав, что за преступлением безучастно наблюдали «38 человек». В оправдание десятка свидетелей убийства можно сказать, что никто из них не видел преступление целиком. Большинство просто слышали непонятные крики и не вдавались в подробности, двое свидетелей видели нападение, один из них вызвал скорую.

Если вы вдруг оказались в опасности, то не пытайтесь привлечь толпу к ответственности. Выберите одного человека и обратитесь за помощью лично к нему.

Стокгольмские синдромы

Всем известный стокгольмский синдром — явление, когда жертва привязывается к своему агрессору — в массовом сознании начал обретать некий романтический ореол, хотя романтического в этой ситуации, разумеется, мало. На самом деле стокгольмский синдром — это не внезапно обретенная любовь или родственная душа, а вполне нормальная реакция организма на тяжелую, стрессовую ситуацию. Кто-то привязывается к агрессорам в надежде на их снисходительное отношение, кто-то перенимает принципы захватчика, начинает его всячески оправдывать, тем самым как бы рационализируя свое положение — «я не просто так сижу в заложниках, я страдаю за правое дело».

Такого рода рационализация приносит человеку больше вреда, чем пользы. Например, известны случаи, когда заложники настолько привязывались к захватчикам, что начинали препятствовать освобождению. Но захват заложников — это все-таки непростая для психики ситуация, поэтому здесь рационализация вполне оправдана. К тому же, взаимная симпатия между заложником и агрессором может сохранить первому жизнь. А вот стокгольмские синдромы в бытовых ситуациях — это действительно плохо. Типичный пример: женщина живет с пьющим, агрессивным мужем, страдает от побоев, тянет семью, защищает детей — но не уходит. Даже если есть куда идти. Даже если нашелся другой мужчина, который готов заботиться и защищать. У такой женщины тоже включается защитная реакция рационализации: она начинает оправдывать себя и своего ужасного мужа. Говорит самой себе, что любит его, что не может бросить его одного на произвол судьбы, не может оставить детей без родного отца, что он обязательно изменится и так далее. Очевидно, что такая рационализация является опасным когнитивным искажением, которое в конце концов может привести к трагическим последствиям.

Другой пример бытового стокгольмского синдрома — стокгольмский синдром покупателя. Эти переживания испытывал каждый, кто покупал неоправданно дорогую вещь (в нашу эпоху айфонов и других продуктов фирмы Apple этот синдром становится особенно актуальным). Мы начинаем оправдывать покупку: убеждать себя в том, что купленная вещь отлично справляется со своими обязанностями, что она на три головы лучше дешевых аналогов, что она стильная, модная, что она хорошо повлияет на репутацию. В общем, делаем все, чтобы не упасть на пол и не расплакаться из-за крайне неудачного капиталовложения. Тоже защитная реакция и тоже довольно вредная. Лучше один раз честно признаться себе, что дорогая покупка была сделана по глупости, на эмоциях, чем потом всю жизнь прожить в одной комнате с мамой и кошкой, но зато в окружении самой дорогой техники и самой брендовой одежды.

Эффект фрейминга

И напоследок — самое любимое когнитивное искажение всех маркетологов. Искажение, благодаря которому можно продать что угодно. Эффект фрейминга — это явление, при котором реакция людей на событие меняется в зависимости от подачи. Например, вам нужно продать не очень эффективный крем от морщин — 40% женщин, участвовавших в эксперименте, не избавились ни от одной морщинки. Разумеется, если вы так напишете в своей рекламе, крем никто не купит. А вот если сказать: «6 женщин из 10 ощутили на себе эффект нашего крема уже через неделю», то покупатель, скорее всего, откликнется. Вы не врете, но расставляете акценты так, что мозг покупателей сам себя обманывает. Это работает не только на цифрах. Например, в анкете можно спросить: «Считаете ли вы приемлемым насилие в семье?», а можно: «Считаете ли вы допустимыми жесткие методы воспитания ребенка, применяемые для его же блага?». Смысл один и тот же, но окраска совсем другая. И соответственно, ответы тоже будут разниться.

Чтобы не попасть в ловушку, попробуйте смотреть на спорный вопрос с позиции ученого, внимательно все читать и считать, искать дополнительную информацию по предмету. Есть еще один прием — попробуйте перевести смущающую вас фразу на иностранный язык, тогда вам будет понятнее ее истинный смысл.