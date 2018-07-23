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Травяная «подножка»: какие растения категорически нельзя употреблять мужчинам
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Травяная «подножка»: какие растения категорически нельзя употреблять мужчинам 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Конец июля — время сбора лекарственных трав и растений. Казалось бы, вот оно, «время ЗОЖ»! Рви, суши, здоровей!
Однако медики предупреждают — с лекарственными природными средствами нужно быть осторожными. Например, мужчинам… О том, какие травы для них небезопасны, рассказала «ВМ» врач-терапевт Елена Топалова.
— Растительный мир богат, но и сложен при этом. Вот, казалось бы, чеснок. Всем полезен! Но я знаю несколько человек, которые не могут его употреблять — от него у них «стучит сердце», то есть начинается учащенное сердцебиение, возникает чувство сдавливания груди, иногда одышки. Кто-то — вообще аллергик. И простой ромашковый чай, так широко разрекламированный народной медициной, может вызвать зуд, неприятные ощущения в желудке и кишечнике. И заваренные «ноготки» — календула — кому-то удовольствие, а кому-то — удар по печени! Но самая главная проблема, конечно, в нашей неуемности. Ведь если мы начали что-то делать, то и делаем — без оглядки, по максимуму. И это в первую очередь относится и к попыткам самооздоровления.
Однако считать его целительной травой я бы не советовала. Во всяком случае, серьезный простатит им не вылечить. Более того — есть сведения, что он про простатите скорее вреден, чем полезен. А кроме того — противопоказан при повышенном уровне сахара в крови и проблемах с почками. Более того, существуют опять-таки нерепрезентативные, но достаточно проверенные сведения о том, что чабрец совершенно несовместим с алкоголем. Так что если у вас есть проблемы с теми же почками, я бы советовала воздержаться и от добавления чабреца в чай, и от использования его в качестве приправы к мясу и салатам, что стало в последнее время «хитом». И вообще — если намереваетесь резко перейти к увеличению фитодобавок такого рода, посоветуйтесь с врачом, тогда точно беды не будет.
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