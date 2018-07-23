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​Моуринью — о желании Марсьяля покинуть клуб: «В жизни ты не всегда получаешь, что хочешь»
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​Моуринью — о желании Марсьяля покинуть клуб: «В жизни ты не всегда получаешь, что хочешь» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" прокомментировал слова представителя форварда Антони Марсьяля о желании клиента покинуть клуб.
Ранее агент нападающего Филипп Ламболи заявил о желании Марсьяля найти себе другую команду.
"Я, допустим, хотел бы остаться в Лос-Анджелесе, но я в Сан-Хосе. С радостью бы остался в Лос-Анджелесе, мы бы тренировались там, сыграли бы все пять игр, никуда не ездили, не меняли бы отель. А после вернулись бы домой. Я хотел бы сыграть с «Лестером» в воскресенье, а не в пятницу. Но в жизни ты не всего получаешь, что хочешь", — цитирует Моуринью Manchester Evening News.
"Манчестер Юнайтед" провёл два матча на предсезонном сборе в США, завершив оба с ничейным результатом.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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