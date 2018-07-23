​Моуринью — о желании Марсьяля покинуть клуб: «В жизни ты не всегда получаешь, что хочешь»

Ранее агент нападающего Филипп Ламболи заявил о желании Марсьяля найти себе другую команду.

"Я, допустим, хотел бы остаться в Лос-Анджелесе, но я в Сан-Хосе. С радостью бы остался в Лос-Анджелесе, мы бы тренировались там, сыграли бы все пять игр, никуда не ездили, не меняли бы отель. А после вернулись бы домой. Я хотел бы сыграть с «Лестером» в воскресенье, а не в пятницу. Но в жизни ты не всего получаешь, что хочешь", — цитирует Моуринью Manchester Evening News.

"Манчестер Юнайтед" провёл два матча на предсезонном сборе в США, завершив оба с ничейным результатом.