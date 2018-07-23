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Моуринью отреагировал на желание Марсьяля покинуть клуб
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Моуринью отреагировал на желание Марсьяля покинуть клуб 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал слова агента нападающего Антони Марсьяля о желании футболиста уйти из клуба, передает "Советский спорт".
"Я бы сейчас хотел быть в Лос-Анджелесе, но я в Сан-Хосе. Вы не можете делать в жизни все, что хотите. Я бы с радостью приехал в Лос-Анджелес, тренировался бы в Лос-Анджелесе и сыграл бы здесь все пять матчей, и никуда бы не ездил, не менял бы отель, а затем вернулся бы в Манчестер.
Я бы хотел сыграть против «Лестера» в воскресенье, но должен играть в пятницу, поэтому в жизни не всегда получаешь то, что хочешь", — цитирует слова специалиста Manchester Evening News.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» должен продать защитника для покупки Магуайра.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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