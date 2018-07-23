В убийстве семилетней девочки в Самаре подозревают сожителя ее матери 

Напомним, перед пропажей, 20 июля, Юля гуляла со старшим братом. Потом брат вернулся домой один и заявил, что потерял из виду сестру на прогулке. По неподтвержденным данным, у девочки была задержка психического развития. Ее искали полицейские и волонтеры «Лиза Алерт», других общественных организаций.
Тело Юли нашли около 11:00 21 июля на заброшенной территории на пересечении улиц Карбышева и Блюхера. На теле обнаружены следы удушения.
СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").
После этого по подозрению в преступлении был задержан сожитель материи Юлии — 64-летний гражданин Узбекистана. Известно, что он ранее не был судим, он официально безработный. Мать убитой девочки работает дворником.
ГУ МВД по Самарской области ищет всех, кому может быть известно что-то, связанное с этим преступлением. Очевидцев просят обратиться в ближайший райотдел полиции или позвонить по телефонам: 262-03-90, 262-03-99, 373-76-40, 102 или 02.