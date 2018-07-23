Молодого индуса казнят за изнасилование 7‐месячной девочки

Житель Индии приговорен к смертной казни за изнасилование семимесячной девочки. Виновным оказался 19-летний мужчина из штата Раджастан, которого местные СМИ называют Пинту. Об этом сообщил сайт The Times of India.

Пинту забрал спящего ребенка у слабовидящей бабушки, которая ухаживала за малышкой. После этого молодой человек отнес младенца в школу и изнасиловал. Спасатели нашли девочку плачущей в поле. Медицинская экспертиза подтвердила факт сексуального контакта.

Пинту — первый заключенный, которого приговорили к смертной казни в этом штате. В марте 2018 года Раджастан ввел смертную казнь для педофилов, которые насилуют детей младше 12 лет.

Подростку вынесли приговор после 30 дней заключения в тюрьме. Председатель судебной комиссии Сумен Шарма заявила газете The Hindustan Times, что такое решение «создаст прецедент» и «принесет облегчение матерям, которые волнуются о безопасности их дочерей».

Международные СМИ стали писать о череде насилия в Индии после случая с 23-летней Йиоти Синь Пандей. Она была изнасилована и избита в автобусе Нью-Дели. Позже девушка скончалась. Ее гибель вызвала массовые протесты по всей стране, поэтому суд был вынужден принять закон о смертной казни.

Только в 2016 году стало известно о 40 тысячах подобных случаев в Индии.

Сорокалетний педофил из Магадана предстанет перед российским судом. В течение полугода он насиловал 13‐летнюю дочь знакомых. Он запугал подростка, и она не говорила о происходящем родителям. Около года мужчина прятался в Таиланде, но в итоге был пойман местной полицией.