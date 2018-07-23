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В приюте Восточного Дегунина ждут хозяев для собаки Герды
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В приюте Восточного Дегунина ждут хозяев для собаки Герды 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Волонтеры зооприюта в Восточном Дегунине ищут любящую семью для собаки Герды. Об этом сообщила куратор приюта.
— Герда тянется к людям, очень любит общение и с другими собаками. Наша рыжая красотка хорошо адаптирована к жизни в городе, ходит на поводке. Герде нужен человек, который полюбит ее и сможет уделять время собаке и ее воспитанию. У нее был опыт жизни в квартире, она знакома с лифтом, лестницей и всеми домашними премудростями, — рассказала куратор.
Собаке сделаны все необходимые прививки, она прошла стерилизацию. Чтобы познакомиться с Гердой или даже забрать ее домой, нужно согласовать встречу с волонтерами приюта по телефонам 8 (926) 600-70-39 (Елена), 8 (965) 126-01-92 (Анна). (мю)
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