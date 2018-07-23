Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля

В конце июля на свет часто появляются яркие люди, свободные от любых условностей. Более того, они одной улыбкой могут полностью переломить общественное мнение и убедить всех в собственной правоте.

Козерог

Телец

Скорпион

Водолей

Близнецы

Стрелец

Гороскоп для Овнов

21 марта — 20 апреля

Карьера

Самое важное для вас сейчас — удержаться от спонтанных поступков. Подумайте семь раз, прежде чем сделать что-то, составьте план действий далеко вперед. Это поможет увидеть перспективу и не расходовать силы на заведомо проигрышные задачи.

Отношения

Вы можете почувствовать стремление к свободе, которое может обернуться конфликтами с любимым человеком или родителями. Если вы состоите в браке, то можете спровоцировать расставание. Если до сих пор живете с родителями, то можете принять решение наконец-то съехать из отчего дома и начать самостоятельную жизнь.

Здоровье

Соблюдайте распорядок дня, чтобы ваше самочувствие было в норме. Чем меньше вы будете переживать из-за того, что что-то не успеваете, тем лучше будете себя чувствовать.

Покупки

Удачным будет приобретение домашних питомцев, в особенности собаки — вы можете обрести настоящего друга.

Гороскоп для Тельцов

21 апреля — 21 мая Карьера

От вас на этой неделе потребуется немало выдержки, чтобы не рассказать окружающим все, что вы о них думаете. Если ваша работа связана с людьми, будьте предельно дипломатичны, иначе испортите не только отношение с коллегами, но и карьеру.

Отношения

Возможно, вам придется столкнуться со сплетнями о вас или ваших близких. Не воспринимайте их всерьез, иначе можете спровоцировать ссору с друзьями или любимым человеком, попытавшись докопаться до правды. Если вы влюблены, то сейчас сможете почувствовать, что ваши чувства стали более зрелыми и осознанными.

Здоровье

Травмоопасный период. Будьте осторожны с острыми предметами: ножами, ножницами, бритвами. Вы можете пораниться.

Покупки

Если вы занимаетесь обустройством дома, сейчас наиболее удачными будут покупки, связанные с кухней: мебель, посуда, интерьерные мелочи.

Гороскоп для Близнецов

22 мая — 21 июня

Карьера

Сейчас вы вряд ли добьетесь больших успехов в работе, так как все внимание будут отнимать семейные хлопоты. Однако неприятностей ждать тоже не стоит — скорее всего, вы успели заслужить уважение коллег и начальства своими прошлыми достижениями.

Отношения

Ваш дом — ваша крепость. В окружении близких людей вам будет комфортно. Если до сих пор отношения с кем-то не складывались, то сейчас все пойдет на лад. Благоприятным будет знакомство с родителями любимого человека.

Здоровье

Если вы давно не показывались врачам, не помешает пройти профилактический осмотр. Вряд ли обнаружатся серьезные проблемы, однако что-то придется скорректировать — купить наконец очки или пропить курс витаминов.

Покупки

Финансы — наиболее напряженный вопрос недели. Не тратьте деньги на развлечения, они вам пригодятся для более важных вещей. Например, для благоустройства дома.

Гороскоп для Раков

22 июня — 23 июля

Карьера

Ваши амбиции заметно вырастут. Скорее всего, вы попытаетесь сделать что-то по-своему, несмотря на активное сопротивление окружающих. Такая напористость может привести к конфликту с коллегами. В целом неделя будет благоприятна для получения новой информации и образования, поездок с деловыми целями.

Отношения

В отношениях с любимым человеком наступает благоприятный период. На этой неделе вы можете достичь компромисса в тех вопросах, которые давно вызывали у вас споры. Запланированные на ближайшие семь дней свидания пройдут очень хорошо. Даже если вы вместе уже не первый год, сможете по-новому взглянуть друг на друга.

Здоровье

Энергия будет вас переполнять и потребует выхода. Это удачное время для занятий спортом, физических нагрузок. Если до этого вы не думали о начале тренировок, самое время купить спортивную форму и отправиться на встречу с тренером.

Покупки

На этой неделе совершенно точно стоит заглянуть в парфюмерный магазин. Вы сможете найти свой новый аромат или купить любимые духи с большой выгодой. Не отказывайтесь и от покупки аромалампы — она придаст особенный уют вашему дому.

Гороскоп для Львов

24 июля — 23 августа

Карьера

Вам следует пристально следить за своей репутацией. Любые ваши действия за гранью закона или моральных норм будут непременно раскрыты и могут серьезно навредить вашему будущему. Время неудачно для ведения судебных разбирательств и решения юридических вопросов.

Отношения

Скорее всего, вам предстоит романтическое знакомство, которое поднимет вашу самооценку и заставит видеть всё в розовом цвете. Если при этом вы находитесь в постоянных отношениях, не вините себя за легкомысленность, но и не давайте развиваться роману. Наслаждайтесь легким флиртом.

Здоровье

Секс с малознакомыми людьми может обернуться не только приятными эмоциями, но и негативными последствиями для здоровья. Не забывайте заботиться о себе.

Покупки

Ваши материальные возможности на этой неделе будут на высоте. Вы можете позволить себе все, что захотите. Несмотря на то что ваша практичность заставит вас хотеть исключительно качественные и дорогие вещи.

Гороскоп для Дев 24 августа — 23 сентября

Карьера

Вы сможете быть довольно убедительными, отстаивая свою точку зрения на совещании или встрече с деловыми партнерами. В целом благоприятный период для тех, чья работа связана с людьми. На этой неделе вы будете пользоваться особенным авторитетом.

Отношения

Усилится и ваше обаяние — вы заметите повышенное внимание со стороны противоположного пола. Если вы находитесь в отношениях, это может вызвать ревность вашего партнера, так что постарайтесь не слишком реагировать на ухаживания. Если ваш роман только начался, свидания в этот период будут особенно страстными.

Здоровье

Ваш организм будет быстро восстанавливаться. Если вы планировали серьезные косметические процедуры или пластическую операцию, неделя подходит для этого идеально.

Покупки

Благоприятный период для любых экспериментов со своей внешностью. Запишитесь в салон красоты или разрешите своему стилисту сделать нечто особенное с вашими волосами. А вот с более крупными тратами следует быть осторожнее. Из-за финансовых неурядиц вы вряд ли сможете в срок расплатиться по счетам.

Гороскоп для Весов

24 сентября — 23 октября

Карьера

Сейчас вам стоит избегать активного общения. Окружающие будут вызывать у вас раздражение своими ошибками и ленью. Чтобы не сорваться на коллегах, постарайтесь занять себя каким-нибудь монотонным делом, требующим максимальной сосредоточенности. Так вы и нервы сбережете, и отношения не испортите, и дело не будет стоять на месте.

Отношения

Эта неделя подходит для духовных практик вдали от всего телесного. Не стоит сейчас искать легких знакомств и заводить ни к чему не обязывающие романы. В отношениях с любимым человеком все будет непросто: его поступки могут вызвать у вас непонимание и привести к ссоре.

Здоровье

Откажитесь от алкоголя, если хотите немного сбросить вес. Вы заметите, что процесс пойдет гораздо быстрее.

Покупки

Лучше не позволять себе лишнего на этой неделе. Помните об умеренности во всем. Единственное исключение — туристические поездки. Чем ближе к природе и океану вы окажетесь, тем лучше будет для вас.

Гороскоп для Скорпионов

24 октября — 22 ноября

Карьера

Подходящий период для начала активных действий, если вы задумывались о смене работы. Заполните и разместите резюме, расскажите знакомым о том, что ищете новое место — чем активнее вы будете, тем больше шансов найти действительно достойную вакансию.

Отношения

Дружеское общение — то, к чему вы будете сейчас стремиться, и то, чего вам будет очень не хватать. Возможно, старый друг уедет за несколько сотен километров от вас или любимый человек на время прекратит с вами разговаривать. Такие события будут вызывать у вас серьезный дискомфорт. Отвлекитесь: заводите новые знакомства, общайтесь с новыми приятелями — это поможет пережить трудный период.

Здоровье

Самочувствие на этой неделе может потребовать особого внимания. Этот период достаточно травмоопасен, наибольшую угрозу будут представлять различные электроприборы. Будьте осторожны и соблюдайте технику безопасности.

Покупки

Чтобы приобрести себе пару новых украшений, вовсе не обязательно идти в ювелирный магазин. Ваш вкус и чувство стиля помогут найти суперактуальную бижутерию, которая идеально дополнит ваш образ.

Гороскоп для Стрельцов

23 ноября — 21 декабря

Карьера

Очень удачная в плане карьерного роста неделя! Вам могут предложить более высокую должность — как в своей компании, так и в компании конкурентов. Весьма вероятно, что вы услышите немало хороших слов в свой адрес и заметите материальный эффект от своих усилий. Успешным будет участие в различных конкурсах — именно вас выберут из нескольких кандидатов.

Отношения

В отношениях с любимым человеком сейчас все очень нестабильно. Вас будет бросать от одного полюса к другому — от любви до ненависти. Скорее всего, причиной конфликтов станет сексуальная несовместимость или временные проблемы с темпераментом одного из вас.

Здоровье

Вы будете полны сил и энергии. Сейчас вы можете стать донором и сдать кровь, чтобы помочь кому-то еще.

Покупки

Удачное время для приобретения автомобиля или других средств передвижения. В первую очередь обращайте внимание не на престиж марки, а на собственный комфорт.

Гороскоп для Козерогов

22 декабря — 20 января

Карьера

Ваши интеллектуальные способности усилятся, что будет весьма кстати. На этой неделе в вас проснется желание получить максимум новых знаний. Информация будет усваиваться легко, так что вы тут же сможете применить ее на практике. Благоприятный период как для студентов, так и для тех, кто недавно устроился на новое место работы и еще не освоился.

Отношения

Тем, кто состоит в браке, придется набраться терпения. Сейчас период довольно конфликтный, могут возникать ссоры на пустом, казалось бы, месте. Постарайтесь менее остро реагировать на просьбы и поступки своей пассии, даже если вам покажется, что они лишены смысла. Эта неделя — не самое удачное время для помолвки.

Здоровье

Ваше самочувствие не будет вызывать особых опасений, особенно если вы станете придерживаться здорового образа жизни и побольше двигаться.

Покупки

Неделя идеальна для путешествий и знакомства с традициями других народов. Оказавшись в чужой стране, не спешите на пляж. Лучше отправляйтесь в город: посетите аутентичное кафе, зайдите в магазин с местной одеждой или книгами. Так вы получите гораздо больше впечатлений.

Гороскоп для Водолеев

21 января — 19 февраля

Карьера

Ваша проницательность на этой неделе будет безгранична. Вы как будто насквозь видите окружающих и легко читаете их мысли. Полезное качество, в особенности если вы собираетесь на собеседование или вам приходится управлять людьми.

Отношения

Хотя ваша сексуальность на этой неделе усилится, время не подходит для новых знакомств: они могут причинить вам больше боли, чем удовольствия. А вот с давним партнером отношения будут очень гармоничны. Если вам удастся остаться наедине, вы отлично проведете время.

Здоровье

Хорошее время для пластических операций и косметических процедур, чтобы выглядеть моложе. Да и в целом сейчас стоит заняться оздоровлением организма — если позаботитесь о нем сейчас, легко создать запас энергии на год вперед.

Покупки

На этой неделе вы можете тратить деньги на друзей: покупать подарки, организовывать вечеринки или поездки за свой счет. Главное — делать это для тех, кто по-настоящему вам близок.

Гороскоп для Рыб 20 февраля — 20 марта

Карьера

На этой неделе вам придется ударно поработать без соответствующей материальной отдачи. Возможно, к концу недели вы придете к решению сменить место работы или даже род деятельности. Не рубите сплеча, но и не отговаривайте себя. В первую очередь подумайте, чем бы вам на самом деле хотелось заниматься.

Отношения

Перемены к лучшему ждут вас в личной жизни. Если вы давно встречаетесь с человеком, то на этой неделе, скорее всего, решите пожениться и даже назначите день свадьбы. Если вы уже в браке, то ваши чувства обретут второе дыхание. Возможны и другие позитивные события: например, вы узнаете, что у вас будет ребенок. А знакомства, завязанные на этой неделе, приведут к продолжительным и счастливым отношениям.

Здоровье

Возможны приступы головной боли у тех, кто склонен к мигреням. Сейчас нежелательно менять климат без особой на то необходимости.

Покупки

Нехватка денег — главная проблема, с которой вам предстоит столкнуться в ближайшие семь дней. Постарайтесь четко спланировать бюджет и не выходить из него, тогда трудный финансовый период пройдет не так остро.

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