Дайджест Mojo Media #60

Выскажем мнение (не наше — вероятно, Земфирино). Большинство изданий — очень плохо: ужасные тексты и авторы. Воспринимать сложно: писать не умеют, тексты не убеждают и дизайн сайтов некрасивый. Mojo Media — отличные тексты! Все нормально выглядит, в отличие от большинства изданий. И голос в подкастах не омерзительный — очень приятный тембр у ведущих. Если все хорошо, то можно писать всякую чушь… Они не пишут чушь.

BroDude

6 интересных рецептов на основе арбуза: Опережая крики «Что? Рецепты в дайджесте?», ответим: «А почему нет? Рецепты ведь интересные, и с ними есть сезонный овощ гораздо веселее». В конце концов, по мере взросления меняется наше отношение к арбузу: в детстве он казался плодом, который может порезать только папа и который съедается только в большой компании. Становясь старше, ты сжираешь его самостоятельно, и так до конца жизни. Поэтому внесем новых красок в наши человеческо-плодовые отношения.

Как гарантированно заинтересовать любую девушку: Все, что написано в статье, — ирония. Толстая, как неподготовленная к лету ляжка, но все-таки ирония. И это по-своему забавно, так что наслаждайся.

Почему в России так грустно жить: Может быть, слово «грустно» не совсем точно характеризует положение дел в стране, но коль уж автор решил, что оно уместно, то мы не станем возражать. Тем паче, что многие не испытывают никакой радости от гражданства РФ, и потому их жизнь настолько грустна, что даже становится весело. В чем причина, попытаемся разобраться. Правила стиля для невысоких парней: Спрашивать совета у Денни Де Вито и Александра Цекало бесполезно. Поверь, мы в этой теме лучше разбираемся. Не зря нашу редакцию зовут Хоббитанией, а нас самих — Орден метра с кепкой.

Почему у каждого парня должен быть друг-мудак: Потому что иначе никак. Ты же должен самоутвердиться на фоне неблагополучного камрада? Вот один из плюсов. Но на самом деле он мотивирует лучше любой капризной барышни и выводит из депрессии эффективней самых дорогих психологов. Чего ты не знал о журнале Playboy: «Плейбой», конечно, уже не тот, но без него современная журналистика была бы совсем беззубой, а наш журнал назывался бы «Кристина» и публиковал схемы для вязания. Отдадим дань уважения патриарху и вспомним действительно интересные и забавные факты в духе середины прошлого века.

Heroine

6 успешных людей, чья карьера началась с провала: Действительно та статья, которая способна окрылить и мотивировать. Особенно тех, кто сетует на отсутствие денег и славы в возрасте 25. Все сбудется, главное — прислушаться к совету мудрых, тех, кто сталкивался и с успехом, и с неудачей.

5 качеств, которые ты ищешь в мужчинах, — и совершенно зря: Не трать время впустую, потому что, встретив парня с полным комплектом желанных качеств, ты, скорее всего, сильно об этом пожалеешь. И вместо ревнивого и романтичного доминатора потянет на простого и робкого подкаблучника с нормальным характером.

Почему мы продолжаем жить в культуре насилия: Мы не NixelPixel и говорить что-либо про спермобаков, членомразей и угнетателей не будем. Мы ведь стараемся рассуждать здраво. А это стремление требует обратить внимание на факт домашнего насилия и всяческих притеснений. И корень проблемы разбросан по разным сферам жизни, которые наши авторы и попытались собрать воедино, дабы восстановить полную картину.

Подкасты

Видишь ли, сейчас самый разгар лета, и потому найти гостей, разбежавшихся, кто на море, а кто на дно, очень сложно. Поэтому, вышло всего лишь два подкаста. Спешим обнадежить: в скором времени ситуация нормализуется и все встанет на свои места. Верь нам, ибо в мире, где не все доживут до пенсии, только и остается, что доверять друг другу. «Ребята, мы потрахались» Интересный вопрос, который наверняка затрагивал многих: «А ищут ли женщины парней для секса?». Чисто на один раз, побаловаться — не больше. Не все ж мужчинам нести на себе крест похотливых животных. Так ищут или нет? Все карты раскрыты в шоу.

«Мы в этом живем» В чем живем? В мире, где отмечается день леща, город-миллионник оказывается затоплен после дождя и все как-то очень задолбались. Жить в этом странно, но обсуждать очень даже весело.