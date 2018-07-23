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24 велосипедистки показали мастерство на Плотинке
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24 велосипедистки показали мастерство на Плотинке 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Начались испытания конкурсанток «Мисс Вело-Город 2018». 22 июля на Плотике 24 велосипедистки прошли несколько этапов отбора.
В первом испытании девушки, соблюдая правила движения, проходили трассу, состоящую из крутых поворотов, пешеходных переходов, извилистой восьмерки и змейки. На данном этапе жюри конкурса оценивало знания основных ПДД, умение управлять велосипедом, а также красоту и грацию конкурсанток. Отдельно в каждом из этапов оценивалась поддержка участницы ее группой болельщиков.
Успешно пройдя трассу, все желающие велосипедистки соревновались в дрег-рейсинге — проезжали небольшой отрезок на скорость. Прошедшим этот конкурс, начислены дополнительные баллы, которые приближают каждую из участниц к финалу конкурса «Мисс Вело-Город».
На последнем этапе жюри выявляло физическую подготовленность каждой участницы и ее готовность к следующим испытаниям, в том числе, к предстоящему масштабному велопробегу «Веломагистраль», который состоится в Екатеринбурге 29 июля. Помимо участниц, свою готовность к предстоящему событию проверяли зрители, пришедщие поболеть за девушек на велосипедах.
Напоминаем, что следить за баллами и голосовать за любимую участницу можно на сайте «Вело-Города», а также в мобильном приложении «Вело-Город» онлайн.
Девушки борются за звание «Мисс Вело-Город»
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