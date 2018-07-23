С юбилеем семейной жизни поздравили семью Будницких из Измайлова

Жители района Измайлово, Сергей Иванович и Галина Алексеевна Будницкие совсем недавно отметили 40-летие семейной жизни.

Во время встречи главы управы Венеры Юмаевой с жителями района, которая прошла 18 июля, чествовали семью Будницких. Совсем недавно они отметили рубиновую свадьбу и после возвращения из юбилейного свадебного путешествия им были вручены медаль и грамота.

«Без таких людей в районе не обойтись, как без звездочек», — поздравляя ветеранов, сказала Венера Юмаева. — Это настоящие люди, они переживают за район, вкладывают свою душу».

Глава управы отметила, что Галина Алексеевна является общественником района Измайлово и долгое время посвятила себя работе в районном совете ветеранов.

Семья Будницких в свою очередь пожелала всем семьям Измайлова прожить долгую и светлую жизнь, чтобы мужья и жены крепко любили друг друга и за руку вели своего супруга (супругу) по жизненному пути.