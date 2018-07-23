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С юбилеем семейной жизни поздравили семью Будницких из Измайлова
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С юбилеем семейной жизни поздравили семью Будницких из Измайлова 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Жители района Измайлово, Сергей Иванович и Галина Алексеевна Будницкие совсем недавно отметили 40-летие семейной жизни.
Во время встречи главы управы Венеры Юмаевой с жителями района, которая прошла 18 июля, чествовали семью Будницких. Совсем недавно они отметили рубиновую свадьбу и после возвращения из юбилейного свадебного путешествия им были вручены медаль и грамота.
«Без таких людей в районе не обойтись, как без звездочек», — поздравляя ветеранов, сказала Венера Юмаева. — Это настоящие люди, они переживают за район, вкладывают свою душу».
Глава управы отметила, что Галина Алексеевна является общественником района Измайлово и долгое время посвятила себя работе в районном совете ветеранов.
Семья Будницких в свою очередь пожелала всем семьям Измайлова прожить долгую и светлую жизнь, чтобы мужья и жены крепко любили друг друга и за руку вели своего супруга (супругу) по жизненному пути.
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