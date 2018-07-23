Жиртрест VS фитоняшки

Продолжая ломать голову над феноменом бодипозитива, который так агрессивно обрушился на наши головы, я вдруг разобралась, в чем подвох. Все дело в крайностях. Те, кто выступает за право быть полненькой и красивой, в качестве некой рекламы своих убеждений выдвигают вперед активисток с пугающе внушительными объемами. И вполне логично встречают ярое неприятие у лагеря противника, который во время своего «хода конем» выставляет вперед высушенных рельефных девушек, для которых их тело — это профессия. Так же поступают и прогрессивные люди из мира моды. Только крайности — их модели в угоду мейнстриму или несут на себе 30–40 лишних килограммов, или демонстрируют традиционный дефицит массы примерно в том же количестве. Тем временем люди со здоровым весом и 5–7 килограммами больше растерянно стоят на распутье, поворачивая головы туда-сюда и наблюдая за этим побоищем. Куда им идти, неясно. Нелепейшая ситуация — как раз самый частый и нормальный, скажем так, вес оказывается причиной для клевков с обеих сторон. Идеальные худышки с просушенным прессом презрительно считают их толстыми. Бодипозитивщики — тощими и скучными. А они между тем так же отчаянно не нравятся себе, как и все обычные женщины. Мне очень хочется защитить эту ранимую прослойку (снова у меня какие-то милые аллюзии, но пусть), так как внимание именно к людям с таким весом может положить конец спору раз и навсегда.

Дайте моду нормальным!

Итак, мир моды благосклонно дал дорогу толстушкам и называет это уважением к бодипозитиву. При этом, как я уже говорила, на фото и подиумах — только крайности. И это лукавство, вот и всё. Мы не видим (и мне думается, что увидим нескоро) моделей со здоровым весом. Они попросту никому не интересны. Давайте «нарисуем» девушку, под типаж которой подойдет огромная доля читающих этот текст. А главное — именно такие женщины испытывают максимальную неудовлетворенность своим внешним видом. Почему? Об этом позже. А пока что — представляем. Воспользуемся моей любимой формулой «рост минус 110». Прибавим к этому весу плавающие 2-3 килограмма на случай ПМС и нервных поеданий торта в ночи. Затем представим грудь — нет, не идеальные округлости, как у моделей нижнего белья, — а совсем небольшую и острой формы или большую, но невысоко посаженную. И завершим образ ногами нормальной человеческой длины, которая так удручает всех девушек, но является совершенно гармоничной, если не прикладывать к себе постоянно параметры куклы Барби. Я беру подобные особенности фигуры, потому что они встречаются у девушек намного чаще, чем высокая округлая грудь удобного третьего размера, стройность от природы и бесконечные ноги, которые без опаски можно носить даже с укороченными бриджами. Представили? А теперь вспомните — видели ли вы модель с такими параметрами в модельном мире или в фотокаталогах одежды? А если мы к тому же дадим нашей девушке возраст 30–40 лет, ее шанс появиться где-то в качестве примера для восхищения уходит к нулю. А ведь именно в этот период у женщин обостренное восприятие внешности — тело меняется после родов, становится другим лицо. И хочется видеть, что тебя всё еще считают красивой, но увы — ты со всеми своими совершенно нормальными и здоровыми параметрами будто исчезаешь из мира моды, эстетики, какого-то принятия. Исчезаешь до тех пор, пока совсем не состаришься или не наберешь еще 20 килограммов сверху — вот тогда глянец снова повернется к тебе лицом. А пока что — вакуум и недоумение.

Бедные подростки

В нашем обществе отсутствует пропаганда здорового веса, и это очень опасный знак. И дело не только в том, что женщины с нормальным телом из-за этого чувствуют себя ущербными. Главная опасность — влияние на девочек-подростков. Практически весь день они проводят в Интернете и в силу возраста легко поддаются любой идеологии, которая покажется им близкой. И, разумеется, выбирают весьма кардинальные пути следования выбранному пути. Раньше главным «убийцей» девушек-подростков была анорексия. В своей нашумевшей книге «Миф о красоте» Наоми Вульф приводит такие цифры национальных институтов здравоохранения — анорексия в 12 раз превышает уровень смертности среди девушек в возрасте от 15 до 24 лет по любым другим причинам. Теперь же появилась другая, не менее серьезная опасность — пропаганда бодипозитива, который подается как принятие неспортивного тела с 30 лишними килограммами и больше. И вот школьница, у которой как раз формируются важнейшие пищевые привычки и отношения со спортом, выбирает такой модный путь «принятия себя» — ест откровенно вредную еду, горы простых углеводов и днями сидит за компьютером, считая тренировки чем-то унизительным («я же не фитоняша какая-нибудь и не анорексичка, я себя люблю и такой»). Выбрать другое отношение к телу и питанию девушка-подросток сможет с трудом — ведь среди ее интернет-кумиров нет людей со здоровым весом и спокойным подходом — и к тренировкам, и к еде.

Не смотрите на профессионалов

Сбивает это с толку и вполне взрослых людей. Мы мечемся, виня себя за неидеальное тело, и рассматриваем свои подписки, среди которых фитнес-тренерши, танцовщицы, модели и популярные блогеры. «Они же смогли!» — с отчаянием думаем мы, пытаясь уложить в свой день работу, семью, домашние дела, а также пять приемов пищи, две тренировки и отдельно приготовленное жесткое белковое питание. Разумеется, быстро сдаемся — и снова виним себя. Между тем если попробовать просто-напросто осознанное питание с продуманными БЖУ, легким ужином и большим количеством овощей и белого мяса, спокойно есть на обед и завтрак привычные блюда, разрешать себе иногда вкусное, завязать с голодовками и дать себе физическую нагрузку 2-3 раза в день (но уж без поблажек!) — это даст результат намного быстрее. А главное, и ваше тело, и ваша психика будут здоровы. «Я так делала, и всё равно на мне лишние пять килограммов, их без „сушки“ и строгих диет не убрать!» — скажут очень многие. Что ж, настало время невероятной истины — это вовсе не лишние килограммы. С кем вы себя сравниваете? С фитнес-тренером? Но если ваше тело не является вашей профессией, не мучьте его и свои гормоны. Осознайте, что на вас давит то самое отсутствие пропаганды здорового веса. Чаще всего девушки, чьи тела кажутся нам такими идеальными, или тренируются намного больше, чем вы будете успевать (да и не факт, что ваш неподготовленный организм вообще такому обрадуется), или сидят на очень строгих диетах. В соцсетях есть множество пабликов, на которые мы подписываемся, чтобы мотивировать себя фотографиями красивых стройных тел. Так вот, недавно в одной такой группе был конкурс — что-то вроде «кого поставим на аватарку». Девушки с фотографий в комментариях охотно отвечали про свой рост, вес и параметры. И больше всего восторгов собрали те, кто весил около 45 килограммов при росте 170. Только вдумайтесь, какой огромный дефицит веса! Как минимум при таком весе (полученном с помощью диет) будут наблюдаться нарушения менструального цикла или его полное отсутствие, гормональные сбои и серьезные проблемы с нервной системой…

Лишний стоун

Я пишу на тему бодипозитива уже третью статью. До этого были «К черту бодипозитив!» и «Почему мир помешан на худобе?». И мне важно прояснить свою позицию — я обеими руками за принятие собственных особенностей тела и полностью против навязывания нереальных модных стандартов. Но я действительно считаю крайне опасным оправдание ожирения, полученного не в результате болезни, а из-за лени, неправильных привычек и вредного пищевого поведения. Однако в противовес этому я вовсе не желаю выставлять красивые по модным стандартам тела с дефицитом массы в 20 килограммов. Обе эти крайности ужасны, каждая сама по себе. Пройти между Сциллой и Харибдой в попытках найти тот самый «идеальный» вес — возможно. Для начала — отпишитесь от всех пабликов, пропагандирующих худобу или излишнюю накаченность, аккуратнее относитесь к фото моделей, рекламирующих одежду, найдите для себя в качестве примера людей со здоровым весом, блогеров, рассказывающих об осознанном питании, подходящем вам спорте. В той же книге «Миф о красоте» Наоми Вульф пишет о таком явлении, как «решение в один стоун». Речь идет о весе в 6,4 килограмма — и именно столько хотят сбросить большинство женщин мира. У вас так же? У меня — да. Только вот забавно следующее — во время опросов о своем желании похудеть на такое количество килограммов сказали и худышки, и откровенно полные женщины, и девушки со здоровым весом. А это может значить только одно — этот «стоун» лишний только в наших глазах и мыслях.