В Ясеневе можно с головой окунуться в «Летние радости»

В центре спорта и досуга «СОЦ-ИН» работает бесплатная секция скандинавской ходьбы. Об этом сообщается на сайте заведения.

Секция носит оптимистичное название «Летние радости». Согласитесь, именно летом хочется больше времени проводить на улице. А спортивные занятия на свежем воздухе обеспечат мощный приток кислорода в организм. Непринужденные занятия «Скандинавской ходьбой » на природе подарят всем желающим здоровье, спокойствие и прекрасное настроение. «СОЦ-ИН» приглашает всех желающих на занятия.