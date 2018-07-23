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Порнозвезда бросила секс ради спортивной карьеры
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Порнозвезда бросила секс ради спортивной карьеры 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Актриса фильмов для взрослых Фарра Абрахам покидает порноиндустрию. Девушка стала профессиональным рестлером.
Фарра настроена очень серьезно. Она решила рискнуть успешной карьерой в эротическом жанре и испытать удачу на ринге после заманчивого предложения. Дело в том, что крупная компания World Class Revolution Pro Wrestling предложила ей контракт.
Однако бывшая чемпионка WWE Брит Пейдж рвения девушки не разделила, отреагировав на появление такой участницы негативно, передает сообщает New York Post. «О боже!», — воскликнула спортсменка.
Отметим, Абрахам оказалась в центре внимания мужчин еще в 17 лет, когда приняла участие в реалити-шоу «Беременна в 16». Тогда она носила под сердцем дочь Софи. Затем она снималась в продолжении шоу «Дочки-матери».
Участие в передаче Фарра совмещала с подработками, раздеваясь перед веб-камерой. За это ее попросили покинуть телепроект. Но девушка мечтала быть знаменитой и не сдалась. Абрахам снялась еще в нескольких реалити-шоу и одновременно в порно.
Как писали Dni.Ru, весной этого года 27-летняя британка Лора Бирбек стала по-настоящему счастливой после того, как сменила профессию. Девушка ушла из стюардесс в порноиндустрию. Она призналась, что у нее наконец-то появилось время на семью.
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