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Рискнула здоровьем: жена Александра Овечкина решилась на перелет на 8-ом месяце беременности
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Рискнула здоровьем: жена Александра Овечкина решилась на перелет на 8-ом месяце беременности 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
@nastyashubskayaРискнула здоровьем: жена Александра Овечкина решилась на перелет на 8-ом месяце беременностиПервенец знаменитого хоккеиста Александра Овечкина (32) появится на свет в Америке — спортсмен и его супруга Анастасия Шубская вернулись домой. Овечкин уже много лет живет и тренируется в США. Изначально поклонники предполагали, что дочь Веры Глаголевой будет рожать именно в Америке. Но затем пара прилетела в Москву: здесь хоккеиста, завоевавшего Кубок Стэнли, чествовали многочисленные поклонники. В столице же молодые люди отметили годовщину со дня свадьбы, проведя на родине в общей сложности месяц. Многие были уверены, что Анастасия останется здесь до родов и уже не полетит в Америку. Ни для кого не секрет, что многочасовые, трансатлантические перелеты представляют собой определенную опасность для беременных. Например, актрису Глафиру Тарханову не пустили в самолет на седьмом месяце — ее сняли с рейса и отправили к врачу, чтобы он выдал соответствующее разрешение.
@nastyashubskaya
Подобное заключение от доктора понадобилось и Анастасии, прежде чем они с мужем поднялись на борт. В итоге справку молодая женщина получила без проблем. По мнению специалиста, будущая мама чувствует себя хорошо и полет не угрожал здоровью ее малыша. Рейс действительно прошел в обычном режиме, сейчас Овечкин и его супруга уже находятся в Майями. Напомним, они готовятся стать родителями уже в августе.
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