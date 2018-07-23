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Измайловская молодежь отправилась на Слет юных поисковиков Смоленщины «Чепчугово-2018»
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Измайловская молодежь отправилась на Слет юных поисковиков Смоленщины «Чепчугово-2018» 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В слете участвуют активисты поисковых отрядов в возрасте от восьми до 17 лет.
Юные поисковики отряда «Застава святого Ильи Муромца» отправились в июле на 2-й Слет юных поисковиков Смоленщины «Чепчугово-2018». Это мероприятие проходит в Вяземском районе Смоленской области, на базе эколого-туристской деревни «Чепчугово». Всего в слете принимают участие 68 представителей из 16 отрядов из Москвы, Смоленска, Вязьмы, Ельни и других городов России.
В течение нескольких недель юноши и девушки из отряда «Застава святого Ильи Муромца» будут принимать участие в поисковых и патриотических мероприятиях, отдыхать и изучать историю нашей страны.
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