Измайловская молодежь отправилась на Слет юных поисковиков Смоленщины «Чепчугово-2018»

В слете участвуют активисты поисковых отрядов в возрасте от восьми до 17 лет.

Юные поисковики отряда «Застава святого Ильи Муромца» отправились в июле на 2-й Слет юных поисковиков Смоленщины «Чепчугово-2018». Это мероприятие проходит в Вяземском районе Смоленской области, на базе эколого-туристской деревни «Чепчугово». Всего в слете принимают участие 68 представителей из 16 отрядов из Москвы, Смоленска, Вязьмы, Ельни и других городов России.

В течение нескольких недель юноши и девушки из отряда «Застава святого Ильи Муромца» будут принимать участие в поисковых и патриотических мероприятиях, отдыхать и изучать историю нашей страны.