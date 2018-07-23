Звезда «6 кадров» Ирина Медведева показала, как нужно гулять на русской свадьбе

@irina_medvedeva_officialЗвезда «6 кадров» Ирина Медведева показала, как нужно гулять на русской свадьбеИрина Медведева (35) — актриса, хорошо известная своим участием в юмористическом шоу «6 кадров», наконец обрела женское счастье. О своей личной жизни до свадьбы девушка не особо распространялась, поэтому о ее избраннике мы знаем лишь два факта: его зовут Гийом, и он французский бизнесмен.

@irina_medvedeva_official

Ирина часто летала во Францию, чтобы провести время с будущим мужем: то поездка в Диснейлэнд, то путешествие в Ниццу и Сен-Тропе. Молодожены даже расписались в Париже. Однако венчаться и играть свадьбу решили в Москве. Актриса рассказала, в чем причина такого решения: оказывается, среди французов существует традиция — праздновать свадьбу на родине невесты. Это стало отличным поводом пригласить в столицу друзей жениха, которые никогда не бывали в России и показать им, что такое настоящая русская свадьба.

Венчание прошло в Егоховском соборе, как и мечтала Ирина, а для дальнейшего торжества был выбран ресторан в русском стиле начала XX века — гостей даже попросили выбрать наряды в стиле уходящей царской эпохи. Также на свадьбу были приглашены казачий и цыганский ансамбли — для полного погружения в атмосферу.

@irina_medvedeva_official