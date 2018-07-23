«Ты нам нужен!». Как уберечь подростков от рискованных увлечений?

Новости о происшествиях с подростками появляются каждую неделю. Ребята цепляются за электрички, залезают на высокие здания, штурмуют мосты и крыши в погоне за острыми впечатлениями и эффектными фотоснимками. При этом они забывают о технике безопасности. Что же толкает молодых людей на риск? Почему в подростковой среде самое дорогое, что есть у человека — жизнь — совсем не ценится?

Скончался на перроне

Страшный случай произошел на днях в Ленинградской области. Шесть молодых людей решили прокатиться на крыше электрички в поселке Вырица Гатчинского района. Один из юношей забрался на крышу состава, коснулся проводов и получил сильнейший удар током. Друзья сразу же сбежали с места происшествия. Медицинскую помощь подростку оказывали сотрудники железнодорожной станции. Несмотря на все усилия, спасти его не удалось — парень скончался прямо на перроне.

За несколько дней до этого похожая трагедия произошла на станции Броневая в Петербурге. Там было обнаружено тело 18-летнего подростка, который также хотел прокатиться с ветерком, но коснулся провода высокого напряжения.

В мае же празднование Дня города в Петербурге было омрачено ЧП на стрелке Васильевского острова. Там 19-летний руфер попытался забраться на Ростральную колонну, чтобы снять эффектное фото, но не удержался и упал на гранит. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Лишь спустя 40 дней после несчастного случая он вышел из комы.

Что же толкает подростков на такие опасные приключения? Почему молодежь не желает направлять свою энергию в правильное русло, занимаясь спортом и творчеством?

Игры со смертью

«Молодежь заигрывает со смертью! 15-летним подросткам кажется, что опасности нет, — рассказал врач-психотерапевт Евгений Фирсов . — Чувство самосохранения у молодых людей приходит к 20-23 годам. А до этого возраста школьниками движет любопытство, жажда неизведанного. Их родители «ловили» адреналин, отправляясь в экспедиции осваивать тайгу или строить БАМ. Подростки 90-х годов рисковали жизнью, пробуя алкоголь и наркотики. В среде сегодняшней молодежи принимать запрещенные препараты не модно. Но ребятам стало скучно жить, несмотря на обилие спортивных секций и творческих кружков. Это толкает их в такие экстремальные области, как руферство, зацепинг, паркур».

Но есть и другие причины необоснованного риска среди подростков.

«Склонность к риску — типично мужская черта, — уверена психолог Александра Неверова. — Девушки практически не участвуют в опасных приключениях. Уровень тестостерона определяет степень решимости, лидерства, активности юноши, самостоятельности. Каждый подросток мечтает стать героем. Недаром Наполеон говорил, что юноши — самые отважные солдаты».

По словам эксперта, изучая рискованное поведение в подростковой среде, специалисты пришли к выводу, что есть один важный фактор, который толкает ребят к опасности, — равнодушные родители.

«Очень часто юные любители адреналина предоставлены сами себе, растут в неполных или в неблагополучных семьях. Поэтому очень важно в период с 15 до 20 лет активно участвовать в жизни подростков, поддерживать их правильные интересы, — поясняет Александра. — Подростки должны понимать, что с ними обращаются, как со взрослыми, а значит, и ответственность у них повышается. Простые слова: «Ты нам нужен» заставят молодого человека задуматься, прежде чем пуститься в смертельно опасное приключение».