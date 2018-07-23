Житель Владимирской области задержан за насилие над девочкой

53-летний житель Владимирской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над 14-летней девочкой, сообщает следственное управление СК России по региону.

По данным следствия, днем 21 июля школьница, которая была на даче с родителями, отправилась в лес на встречу с подругой. В лесу к ней подошел незнакомый мужчина и, высказывая угрозы, совершил преступление.

Девочка сразу рассказала о произошедшем матери. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Следователи и участковый уполномоченный обнаружили мужчину дома, злоумышленник не стал отрицать свою вину.

С девочкой поговорил профессиональный психолог. В случае необходимости ребенку будет оказано психологическое сопровождение. Известно, что школьница воспитывается в благополучной семье.