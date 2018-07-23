Ещё
Житель Владимирской области задержан за насилие над девочкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Житель Владимирской области задержан за насилие над девочкой 

АиФ Владимир 55 минут назад
Фото: АиФ Владимир
53-летний житель Владимирской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над 14-летней девочкой, сообщает следственное управление СК России по региону.
По данным следствия, днем 21 июля школьница, которая была на даче с родителями, отправилась в лес на встречу с подругой. В лесу к ней подошел незнакомый мужчина и, высказывая угрозы, совершил преступление.
Девочка сразу рассказала о произошедшем матери. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Следователи и участковый уполномоченный обнаружили мужчину дома, злоумышленник не стал отрицать свою вину.
С девочкой поговорил профессиональный психолог. В случае необходимости ребенку будет оказано психологическое сопровождение. Известно, что школьница воспитывается в благополучной семье.
АиФ Владимир: последние новости
В Костроме спасатели вытащили из воды 17-летнюю девушку Под Владимиром жители спасли заживо закопанную кошку с котятами В Костроме начался сбор средств в помощь малоимущим семьям
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Папа, почему бы тебе не съехать?»36
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле48
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд3
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Бузова засветила помолвочное кольцо18
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
01:00
Бузова засветила помолвочное кольцо
Звёзды
05:35
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Звёзды
10:10
Настоящие имена знаменитостей
Звёзды
06:09
Звезды, которые сохранили верность супругам
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение