Шокирующий приговор: троих 14-летних подростков осудили за двукратное изнасилование школьницы в Усть-Лабинске

Краснодар. 23 июля — Новая Кубань. Страшные события разворачивались в сентябре 2017 года. Трое подростков, каждому из которых всего по 14 лет, надругались над малолетней девочкой.

Все происходило в недостроенном заброшенном здании.

24 сентября двое парней совершили в отношении нее иные действия сексуального характера.

На следующий день все повторилось. При этом парней было уже трое, а соверши в отношении девочки сексуальное насилие.

Установлено, что юноши были знакомы со своей жертвой, так как учились в одной школе.

Девочка долгое время не говорила никому о случившемся из-за стеснения и страха. Лишь спустя определенный период она решилась сообщить все своим родителям.

Подростков признали виновными в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки (п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ). Они будут отбывать наказание в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Напомним, что после случившегося была уволена завуч по воспитательной работе той самой школы, где учились дети.

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По неофициальным данным она является матерью одного из осужденных.