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Шокирующий приговор: троих 14-летних подростков осудили за двукратное изнасилование школьницы в Усть-Лабинске
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Шокирующий приговор: троих 14-летних подростков осудили за двукратное изнасилование школьницы в Усть-Лабинске 

Новая Кубань 49 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 июля — Новая Кубань. Страшные события разворачивались в сентябре 2017 года. Трое подростков, каждому из которых всего по 14 лет, надругались над малолетней девочкой.
Все происходило в недостроенном заброшенном здании.
24 сентября двое парней совершили в отношении нее иные действия сексуального характера.
На следующий день все повторилось. При этом парней было уже трое, а соверши в отношении девочки сексуальное насилие.
Установлено, что юноши были знакомы со своей жертвой, так как учились в одной школе.
Девочка долгое время не говорила никому о случившемся из-за стеснения и страха. Лишь спустя определенный период она решилась сообщить все своим родителям.
Подростков признали виновными в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки (п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ). Они будут отбывать наказание в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Напомним, что после случившегося была уволена завуч по воспитательной работе той самой школы, где учились дети.
* Глава управления образования Усть-Лабинского района ушла в отставку
По неофициальным данным она является матерью одного из осужденных.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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