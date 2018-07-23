«Единые душой оптимисты». Пенсионеры Таджикистана отказываются сидеть дома

Пенсионеры Таджикистана все больше времени проводят не дома, а на природе, в спортзалах и на танцполах. Как участники клуба «Единые душой оптимисты» осваивают йогу и скандинавскую ходьбу, рассказала корреспондент «МИР 24» Зарина Абдуназарова.

«Шалтай-Болтай», «Лыжник», «Обнимашки» — это названия упражнений, которые в клубе активных пенсионеров выполняют на каждой встрече. Раз в неделю люди собираются в ботаническом саду, городском сквере или на берегу реки, занимаются физкультурой и дыхательной гимнастикой. И шутят: здесь, как в джазе, только девушки, мужчин нет.

«Они отошли в сторону и сказали, открывайте мужскую группу. Мы, говорят, не выдержим этого, потому что столько женщин — мы отвлекаемся на них. А женщины и правду у нас замечательные — изнутри красивые, позитивные, энергичные», — рассказала организатор и руководитель Клуба активных пенсионеров Зулайхо Игамова.

Саодат Абдурахманова одна из первых записалась в группу:

«Все мы стали стройнее, веселее. Вместе выезжаем за город отдыхать, выезжаем смотреть наши достопримечательности», — поделилась впечатлениями пенсионерка Саодат Абдурахманова.

Пенсия — вторая жизнь, считают в клубе. Консерватизм — это не про них. Участницы любят ломать стереотипы и обожают все новое. Например, первыми в республике стали заниматься скандинавской ходьбой, о которой в Таджикистане многие до сих пор не слышали.

«Мы убедились на себе, что она [скандинавская ходьба] позволяет нам сохранить правильную осанку, разгрузить опорно-двигательный аппарат. Это уменьшает нагрузку на кости, уменьшает остеопороз, варикозное расширение вен», — считает пенсионерка Лидия Джалилова.

Спортивные танцы появились недавно. Эту программу еще называют «Возрастной аэробикой». Теперь для многих это является любимой частью занятий.

«Настолько бодрит, заряжает энергией положительной, физически и морально», — рассказала пенсионерка Лариса Кузьмина

Кажется, ничего общего — смеются участницы клуба. Но все же, есть одно — желание жить. Причем не просто, сидя перед телевизором, а многое успевая и узнавая новое.

Отметим, что на заслуженный отдых в Тажикистане женщины уходят в 58 лет, а мужчины в 63 года.

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