Новые секси-фото Эмили Ратаковски. И их даже комментирует Ким Кардашьян

Эмили Ратаковски (27) не оставляет поклонникам простора для фантазии: она постоянно фотографируется практически без одежды, а в этом году выпустила книгу, где есть и «ню» снимки.

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На этот раз Эмили выложила фото в оранжевом бикини, и его даже прокомментировала Ким Кардашьян (37) — королева обнаженных фото. Она поставила три смайлика с персиками.

А тут еще и папарацци смогли сфотографировать Эмили на пляже с мужем Себастьяном. Двойной праздник!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novye-seksi-foto-emili-ratakovski-i-ih-dazhe-kommentiruet-kim-kardashyan/