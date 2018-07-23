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Новые секси-фото Эмили Ратаковски. И их даже комментирует Ким Кардашьян
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Новые секси-фото Эмили Ратаковски. И их даже комментирует Ким Кардашьян 

Peopletalk 47 минут назад
Фото: Peopletalk
Эмили Ратаковски (27) не оставляет поклонникам простора для фантазии: она постоянно фотографируется практически без одежды, а в этом году выпустила книгу, где есть и «ню» снимки.
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На этот раз Эмили выложила фото в оранжевом бикини, и его даже прокомментировала Ким Кардашьян (37) — королева обнаженных фото. Она поставила три смайлика с персиками.
А тут еще и папарацци смогли сфотографировать Эмили на пляже с мужем Себастьяном. Двойной праздник!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novye-seksi-foto-emili-ratakovski-i-ih-dazhe-kommentiruet-kim-kardashyan/
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