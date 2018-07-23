Сломавшая позвоночник парашютистка взялась за старое

Австралийка Эмма Кэри (Emma Carey), сломавшая позвоночник после прыжка с парашютом, собирается вновь прыгнуть. Об этом сообщило издание Metro.

Около пяти лет назад жительница города Квинсленд отправилась в Швейцарию, где во время прыжка с парашютом приземлилась на живот и получила серьезную травму. Она сломала позвоночник и раздробила тазовую кость. Кэри удалось заново научиться ходить, но из-за повреждений мочевого пузыря и кишечника она страдает от недержания.

«Спустя пять лет я возвращаюсь в Европу, в Швейцарию, в то самое место, где все произошло. Я понятия не имею, какие чувства это у меня вызовет», — написала она у себя в Instagram. Кэри призналась, что одна мысль о поездке вызывала у нее панику, но она решилась преодолеть ее, чтобы распрощаться со старыми страхами.

Девушка отметила, что сильнее всего ее пугает даже не сам прыжок, а возвращение домой, так как именно после него ее жизнь кардинально изменилась. Она добавила, что хоть и любит путешествовать, теперь ей дается это непросто, и она часто отказывается от поездок в последний момент.

Кэри активно ведет в блог, в котором рассказывает о своих заболеваниях и поддерживает других людей, страдающих от недержания: «Думаю, что у меня нет ни одного друга, который бы не видел, как я обмочилась. Я говорю людям об этом где-то через 10 минут после знакомства и без стеснения делюсь фото мокрых шорт с сотней тысяч подписчиков. Если ты контролируешь свою жизнь и „недостатки“, они никогда не возьмут контроль над тобой».