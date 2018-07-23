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Жители Ханты-Мансийска все чаще называют детей Артемами. Дзюба непричём
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Жители Ханты-Мансийска все чаще называют детей Артемами. Дзюба непричём 

АиФ Югра 26 минут назад
Фото: АиФ Югра
Самое популярное мужское имя в Ханты-Мансийске в 2018 году — Артем. Так назвали 24 малыша. У девочек самое востребованное имя — Анна. Об этом «АиФ-Югра» рассказали в отделе ЗАГС Ханты-Мансийска.
У мальчиков в ТОП-5 имен также попали Михаил, Александр, Максим и, неожиданно, Марк. Так назвали 12 малышей с начала года в городе. У девочек популярные имена Полина, Дарья, София и Алиса.
Есть в городе и редкие имена. В основном — древнерусские и старославянские. Еремей, Савва, Гавриил, Ефим, Мирослав, Серафим, Евангелина, Августа, Алекса. Эти имена зафиксированы в 2018 году в единичном экземпляре. Также в редкие имена попала и Ольга. Так назвали только двух девочек в этом году.
Что касается популярности имени Артем, то в ЗАГСе рассказали, что оно популярно уже на протяжении нескольких лет и никак не связано с выступлением сборной России на домашнем чемпионате мира. Там, напомним, ярко себя проявил форвард нашей команды Артем Дзюба.
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