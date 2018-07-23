Как днем одеться так, чтобы вечером быть во всеоружии

Что делать — бежать домой и переодеваться или отказаться, надеясь на повторное приглашение? Ответ прост — подбирать такие луки, которые будут уместно выглядеть на любой незапланированной встрече. Мы собрали для вас 5 универсальных луков, в которых вам будет комфортно в любой ситуации.

Свидание

Прошли те годы, когда свидание подразумевало под собой шпильки и другие неудобные вещи, которые должны были всех сражать на повал (но это не точно). Сейчас на свидание можно, и даже нужно, ходить в легких платьях и удобной обуви для долгих прогулок под луной.

Деловая встреча

Даже на деловые встречи с клиентом/партнером/инвестором (нужное подчеркнуть) можно ходить в спортивной обуви, но с акцентом на деловой стиль. Например, наденьте пиджак. Такой стильный образ не может не понравиться даже самым официальным лицам.

Семейный ужин с его родителями

Знакомство с родителями или семейный ужин тоже могут быть незапланированными. В конце концов, вы можете просто забыть об этом. Не беда! Но надо уметь совмещать образ хорошей девочки и самые горячие тренды.

На вечеринку с подругами

Подруги — это те люди, которые могут заставить вас танцевать всю ночь, даже если накануне вы планировали провести вечер в объятиях пледа и телевизора. За это мы их и любим. Добавьте немного блеска в образ, искр в глаза, и вы готовы стать королевой вечеринки.

Авставка / театр

Вам до сих пор кажется, что культурные мероприятия посещают исключительно дамы в соболях и бриллиантовых колье? Вам не кажется. Ведь именно они самые главные выставочные «экспонаты». Не думайте о мехах и лабутенах, достаточно элегантного платья.