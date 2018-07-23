Ваше место в глянцевом журнале

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1. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Главный редактор. Ни с кем особо не тусует, предпочитая собирать друзей на даче в Переделкино, в квартире экс-мужа на Якиманке или у бара отеля «Кост» на Сент-Оноре. Появляется на топовых мероприятиях вроде показа Chanel . На прочие ивенты заглядывает на десять минут (коктейльная часть программы) и исчезает. Работу любит, людей — не слишком.

2. ЧЕЛОВЕК В СВИТЕРЕ

Зам. главного без главредских амбиций. Как правило, мужичок, выпускник МГУ . Пьющий тип с интересным (или наоборот — еле живым) фейсбуком. Считает себя денди и интеллектуалом, порой не без оснований. Подвержен приступам графомании. Само собой, эта проблема обостряется в период запоя. По возвращении в серость реального мира стирает статусы, пугаясь и испытывая посталкогольное чувство вины. Неохотно общается с молодежью, чаще сидит на даче с лучшими друзьями — шотландской бутылкой и подмосковным двортерьером. Халтурит по преподавательской линии.

3. ФЭШН-БОСС

Директор моды. Есть две крайности: либо это it-girl, либо трудяга-стилистка, ушедшая на заслуженное повышение. ИТ отдевается лучше, чем звезды, которых наряжает. Она — стервозная светская девица с беспрецедентными камнями на теле и богатым инстаграмом. Мнит о себе невероятные вещи и втайне желает помножить на ноль каждую клиентку. Трудяга же пашет, рассекая по Москве в кроссах и без ма— никюра. Ей проще самой набрать тряпки и сочинить всю историю — на бестолковых стажеров надежды никакой.

4. БЬЮТИ-БАРЫНЯ

Директор отдела красоты, зажиточная с виду дама непростой судьбы, которая вращается в индустрии лет тридцать пять. Любит приступить к отдыху в середине дня (приветствуется шампанское), имеет сложные личные отношения. Жизнь заключается в общении с такими же женщинами, только поистине богатыми либо — распределяющими бюджеты бьюти-марок. В багаже — золотая карта «Кивача», платиновая — «Аэрофлота» , пять-десят поездок в США и серебряные патчи для самолета. Разговоры разговаривает о том, как устала от работы.

5. BARELY LEGAL

17-летняя стажерка из очень хорошей семьи. Самая богатая девушка в редакции, милота с легким дыханием. Держится в глянце меньше года, спустя сезон после карьерного старта укатывает в свой Париж. Недолгая жизнь в редколлективе полна открытий: ей удивительно то, что нельзя просто взять и вызвать по делам такси (потому что потом придется бегать в финотдел с просьбами возместить убытки), она в шоке от вопросов типа «кто сегодня платит за сэндвичи в „Прайме“?»

6. МАЛЬЧИК-ЖУЧОК

Модник, весельчак с журфака, гей или типа того. Коммуникатор с моторчиком. Одновременный ивент-менеджер, младший пиарщик, продюсер и хозяин собственной вечеринки. Со всеми дружит взасос, ни в чем не ограничивает себя в фейсбуке. Весело перескакивает с позиции на позицию.

7. ОН ГДЕ-ТО РЯДОМ

Тихий человек из шоу-рума, совсем начинающий фэшионюлька. На заре карьеры был продавцом в ЦУМе , на второй позиции (сейчас) трудится ассистентом стилиста, видеопродюсером и выдает вещи по гарантийкам. Меж тем главный сплетник тусовки. Гадости в телеграме, разнос инсайдов, опой себя и подруг в «Энтузиасте» после тяжелого дня — это все про него.

8. ФЭШН-ПАСТУХ

Он же фэшионюга. Пафосный парень, скачущий из журнала в пиар и обратно (через выпуск собственной коллекции). Ему нет 35, но ощущает опыт на все 50. Уверен, что стоял у истоков глянца, и считает своей обязанностью выступить в роли рефери в любом профиль— ном споре. Слова не выбирает. Собирает вокруг себя свиту из вчерашних детей.

9. ЗРЕЛОЕ ВИНИШКО

Самая культурная девушка в радиусе километра от издательского дома. Филологиня, хранительница русской словесности. Успела вырасти — она, как правило, на десять лет старше большинства коллег. Не чурается моды и стиля да и вообще является лучшей подругой фэшн-пастуха. Мечтает написать гениальный нон-фикшен, а пока составляет поистине замороченные списки книг, которые перевернут вашу жизнь, для «Вандерзина».

10. ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ СВЕТСКАЯ

Богатая замужняя дама, часто — экс-модель, мать двух ангелочков и клиентка дизайнеров, у которых скупает все рейлами. Аrt de vivre не отнять: тут и задорные интервью, и литрами поглощаемый Roederer, который никак не сказывается ни на лице, ни на фигуре, дружба с пузатыми банкирами, младшими редакторами и Яной Рудковской одновременно.

11. МОДНИЦЫ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

[news_photo_11] Вышли из глянца (о работе в котором еще долго вспоминают в интервью, причисляя себя чуть ли не к белым воротничкам), запустили про— ект: блог в инстаграме, шоу-рум, сайт о здоровом питании или галерею. Чем симпатичнее хозяйка и пестрее ее гардероб — тем более сер и безлик проект, но бывают и приятные исключения. Подружка буквально всех незаменима на тех страницах глянца, где рассказывают об отношениях с грудным вскармливанием, сыроедением и хатха-йогой.

12. ДИДЖЕЙ И МОДЕЛЬ

[news_photo_12] Самая красивая девушка на вечеринке, сексапилка на апероле. Именуема одновременно блогером, диджеем, городской активисткой, музой и моделью. Зарабатывает, крутя пластинки на вечеринках биг-брендов и на рекламе в умело раскрученном инстаграме. Встречается с симпатичным и немного инфантильным актером, по совместительству — серфером, от которого ждет предложения. Много месяцев проводит в Азии и на островах.