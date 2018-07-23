Свет, воздух и простор: агентство BBDO Branding рассказало о ребрендинге «Карусели»

Сеть гипермаркетов «Карусель» глобально пересмотрела стратегию позиционирования.

Стратегического партнера для ребрендинга «Карусель» выбрала по итогам тендера. Участникам необходимо было предложить визуальную концепцию бренда (логотип, фирменный стиль

и т. д. ) и обосновать стратегически рекомендованное направление. По результатам конкурсной борьбы сеть гипермаркетов «Карусель» выбрала предложение BBDO Branding.

Задача стояла в создании обновлённой айдентики и дизайн-концепта гипермаркетов.

Агентство опиралось на две ключевые идеи:

сделать товарное предложение основным героем в гипермаркете;

создать пространство, которое помогает покупателю приобрести то, что ему нужно.

Главным объектом исследований, конечно, стал потребитель. Еще на этапе тендера, опираясь на собственный опыт и экспертизу, BBDO описало его как уверенного и ответственного человека, который ценит преимущества товарного предложения и актуальность продукта. Двигаясь навстречу именно такому покупателю, бренду-партнёру необходимо избегать в подходе к оформлению излишней декоративности, утрированной радости и интонации «родительской заботы».

Через потребительские тесты проходил каждый новый элемент дизайн-концепции, включая варианты цветового кодирования отделов. Тесты полностью подтвердили гипотезы о предпочтениях современных посетителей гипермаркетов. Участники исследований оценили лаконичные творческие решения, сдержанность и функциональность, при этом часто голосовали за традиционные и понятные вещи. Например, всем очень понравились стилизованные листья в логотипе как очевидные символы свежести и качества ассортимента.

Обновление лого

Из всех вариантов логотипа гипермаркет предпочел самый лаконичный — стилизованную литеру «К». Чёткая вертикаль знака заявляет о надежности бренда, а зеленые листья — о широком ассортименте свежих товаров.

Финальный вариант текстового логотипа (надпись «Карусель») исполнен полужирным шрифтом из семейства геометрических гротесков, заглавными буквами без засечек, каждая из которых вписывается в квадрат. Все это также помогает считывать сообщение о надежности и стабильности бренда.

Обновление айдентики

В этом проекте BBDO зашли дальше классического брендинга — на территорию дизайна торгового пространства, и разработали дизайн-концепцию для гипермаркетов. Более того, чтобы помочь подрядчикам на этапе строительства правильно воплотить задуманное, BBDO создали глубоко проработанный ритейл-бук, в котором постарались охватить все возможные действия/шаги покупателей в магазине. По словам сотрудников агентства, это довольно нетинастолько нетипично для рынка России, что, по словам сотрудников агентства, дает им дополнительный повод для гордости.

В дизайн-концепцию торгового пространства добавили дружелюбия и лёгкости: использовали спокойные цвета, такие как бежевый и серый, большое внимание уделили проработке навигации.

Отовсюду, начиная с точки обзора на входе, хорошо просматриваются крупные надписи названий отделов. Специально для них создали уникальную шрифтовую гарнитуру без выносных элементов для максимизации высоты букв. Шрифт был выбран из множества вариантов таким образом, чтобы потребитель мог легко считывать названия и ориентироваться в немаленьком пространстве гипермаркета.

Для удобства ориентирования были созданы навигационные маяки в товарных категориях, причем задействовали не только традиционную горизонтальную навигацию, но и верхний уровень обзора, в том числе потолок.

Ориентировались на возможности глаза человека и углы обзора, а также конкретные особенности площадки (колонны и прочие конструкции). Благодаря такой планировке уже прямо на входе покупатель за доли секунды может считать большую часть навигационной информации.

Задумка осуществилась полностью: атмосфера торгового пространства, хорошо наполненного светом, без отвлекающих деталей и кричащих контрастов, помогает потребителю с комфортом найти и купить то, что ему нужно.

27 апреля 2018 г. в Сергиевом Посаде был открыт первый гипермаркет «Карусель» в новой концепции, площадью свыше 4 000 кв. м. Его посетители имеют возможность прочувствовать, насколько торговое пространство наполнено светом и воздухом. В нем все воплощено и работает так, как и было запланировано — от элементов логотипа до навигации и общей атмосферы.