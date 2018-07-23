На двухлетнюю девочку в поселке Орехово рухнул забор

Как сообщили «ФедералПресс» в СУ СК России по Ленобласти, ребенок был доставлен в одну из петербургских больниц, медики диагностировали у девочки сотрясение головного мозга.

Ведомство проводит по этому факту доследственную проверку. По предварительным данным, ограждение частично подгнило.

«В таких случаях за безопасность детей отвечают виновники установки опасных конструкций в том случае, если, конечно, будет доказано, что они ненадежны, — отметил, комментируя ФедералПресс происшествие эксперт, член Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Александр Андреев . — Уголовное дело рассматривается в рамках статьи «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Это статья 238 Уголовного Кодекса РФ. О тяжести наказания: возможной величине штрафа и так далее, говорить рано. Это определят специалисты, расследующие все обстоятельства дела».

Напомним, что в начале лета, 4 июня, дети пострадали в поселке Романовка Всеволожского района Ленобласти. В результате порыва ветра на двух девочек и одного мальчика опрокинулся надувной батут. Только что завершено расследование, и предпринимателю, как выяснилось, незаконно установившего батут, грозит судебное разбирательство и строгое наказание.