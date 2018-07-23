«От Оксаны только уши»: Федорову перестают узнавать даже поклонники

Впервые о том что бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова поддалась модным среди знаменитостей веяниям и сделала пластику, заговорили прошлым летом. Тогда на одном из снимков телеведущая поразила поклонников изменившимся до неузнаваемости лицом. Спустя год публика вновь заговорила о неудачных экспериментах с внешностью 40-летней женщины.

Обычно на странице Федоровой в социальной сети царит очень благожелательная атмосфера: Оксану любят поклонники, а недоброжелатели, как правило, обходят стороной — им попросту не к чему придраться, ведь телеведущая не дает повода и не замечена в каких-либо скандалах. Женщиной многие восхищаются и осыпают комплиментами не только ее саму, но и всю семью Федоровой. Однако один из недавних снимков все изменил. На нем Оксана предстала в бейсболке с убранными под нее волосами и была так не похожа на себя, что даже самые преданные поклонники пришли замешательство, в первый момент подумав, что перед ними другой человек. Причиной таких изменений они сочли очередное вмешательство во внешность и крайне неудачный фотошоп.

«Вы какая то другая совсем стали пластика носа, щек, от той Оксаны ничего не осталось» «Маска, я тебя не знаю, не похожа на себя! От Оксаны только уши!» «Это кто?! Разве Фёдорова?! Ничего вообще нет общего. Оксана, зачем вы стали не собой?» «Лицо потеряло свою былую прелесть. вообще не запомнить. зачем красивые женщины бесконечно перекраивают свои лица? с Богом спорите? проиграете все равно» «Эти женщины сами то узнают себя после таких фильтров и фотошопа? кого они хотят обмануть? Самих себя?» «Ещё одна перекроилась! … если так, то неудачно, потеряла индивидуальность.» «Это вообще на она! Что за бред. Что тогда с ней произошло что она так ужасно стала выглядеть?»

При этом совсем недавно те же поклонники с восторгом обсуждали внешность Оксаны Федоровой, когда та предстала перед ними в парике цвета блонд. Почитатели были в восторге от светловолосого образа, который омолодил теледиву минимум на 10 лет.