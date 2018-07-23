Что знает дворник, который 20 лет метет Манежную площадь

Надежда Бурнашева уже больше 20 лет работает уборщиком на Манежной площади в Москве. За это время многое изменилось — и город, и люди. Например, раньше дворники с завидной регулярностью находили чужие документы, теперь дела обстоят иначе.

Лужков лично приходил

"Жарко сегодня, так и припекает, солнце вот не люблю на работе. Когда отпуск — люблю, а когда работаю — нет", — говорит, улыбаясь, дорожный рабочий ГБУ «Автомобильные дороги» Надежда Бурнашева, которая занимается поддержанием чистоты на Манежной площади вот уже 21-й год.

"В молодости я работала на заводе ЗИЛ — штамповщицей, служба эта была непростая, обычно я сильно уставала к вечеру. А потом, в 1990-х, на заводе начались сокращения. Сначала какое-то время я поработала в магазине, а в 1997 году устроилась вместе с подругой сюда", — рассказывает Бурнашева.

Надежда Бурнашева

Первое время работа уличной уборщицей воспринималась как простая необходимость: заработная плата была ощутимо выше, чем в магазине. «Но потом мы как-то привыкли, втянулись, работа стала нравиться. По сути, ведь это одна сплошная прогулка на свежем воздухе. Подруга, как и я, до сих пор здесь работает», — отмечает Надежда.

За все 20 лет своей работы на Манежной площади, из знаменитостей Надежда немного кого видела. " Владимир Жириновский часто гуляет, Григорий Явлинский раньше появлялся, иногда просто с сыном прогуливался как обычный человек. А из звезд видела только Шуру пару раз, еще в 1990-х. Илья Резник раньше часто гулял, пару раз видела Станислава Садальского, обожаю его, кстати", — говорит Надежда.

Весь комплект

Когда все строительные работы завершились, и Манежка полностью открылась в новом виде, она быстро стала «культовым» местом среди молодежи. Здесь постоянно собирались шумные компании.

"И время они проводили так, как было принято в лихие 90-е, — выпивали. А мусора сколько от них было, мы пытались сначала делать им замечания, чтобы не мусорили. Но это было совершенно бесполезно. Потом я решила: пусть делают, что хотят. Просто убирала после них, и все", — говорит Бурнашева.

Забавно, что в те времена на Манежной площади с завидной регулярностью коммунальщики находили потерянные документы. Есть на памяти Надежды и несколько случаев, когда были найдены полные комплекты вообще всех документов человека. «Один молодой человек потерял все, включая военный билет», — отмечает она.

Надежда Бурнашева у цветника

Обычно найденные документы работники передают правоохранительным органам , а «полные комплекты», бывало, передавали и лично потерявшим.

"Например, однажды я нашла документы еще и вместе с билетами до Армении. Мы тогда нашли телефон потерявшей, отдавали прямо на вокзале. Очень хорошо помню, насколько благодарна была девушка. Такие моменты не забываются", — говорит с улыбкой Бурнашева.

Жизнь уборщика

Сегодня поведение людей на Манежке изменилось почти до неузнаваемости. «Никто не буянит, не мусорит, пьяных, вообще, практически невозможно увидеть на улице. Все вежливые — и русские, и туристы. Еще 7 — 10 лет назад не так было. Что особенно приятно, прохожие часто стали нам говорить спасибо. Хотя ведь поддерживать чистоту — это наша работа. И мэр Собянин, вот, оценил, в какой чистоте центр был во время чемпионата», — рассказывает Бурнашева.

Надежда работает по графику «два через два» с семи утра до семи вечера. «Прихожу утром, переодеваюсь в рабочую форму в нашей раздевалке, мы ее называем „офис“, и выхожу на службу. Работа заключается в том, чтобы следить за порядком, стоять на месте нельзя. В течение рабочего дня постоянно курсируем с метлой и совком, когда видим мусор — убираем», — делится опытом Надежда.

На обед работники обычно ходят в свой «офис» — там есть стол, микроволновая печь, холодильник. В течение дня отдыхают на улице, воду и перекус покупают в магазинах.

Больше всего работы бывает у ресторана быстрого питания в «Охотном ряду», люди часто съедают купленное там прямо на улице. Также нередко приходится убирать упаковки от мороженого. А осенью главная головная боль уборщиков — листья деревьев.

Надежда Бурнашева у Макдональдс

Но самое сложное время для работы — это жаркое лето, когда над головой палящее солнце. «В дождь просто прячемся под крыши, также у нас есть специальные влагонепроницаемые плащи, зимой не замерзаем, потому что постоянно двигаемся», — уточняет Бурнашева.

Также в обязанности работников входит уход за цветами на Манежке. «Мы их и высаживаем, и следим за ними потом, все это на нас. Но я сейчас мало цветниками занимаюсь, все больше молодые», — добавляет Надежда.

Жаркие болельщики

Во время Чемпионата мира по футболу 2108 года работы всем коммунальным службам города, конечно, прибавилось. Не исключение и Манежная площадь. «К нам направили очень много людей на помощь», — говорит Бурнашева.

Так что окунуться в атмосферу всеобщего веселья у Надежды вполне получилось. «Больше всех понравились латиноамериканские болельщики. Их тут было очень много, пока их сборные не вылетели. Они пели песни, каждый с улыбкой. Очень позитивные люди», — заключает она.