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Певец Вадим Казаченко рассказал об отношениях с бывшей женой
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Певец Вадим Казаченко рассказал об отношениях с бывшей женой 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Брак между Вадимом Казаченко и его поклонницей Ольгой Мартыновой был заключен в 2014 году.
Певец Вадим Казаченко рассказал, как складываются его отношения с бывшей женой.
Он отметил, что между ним и Ольгой Мартыновой существует взаимная неприязнь, а к сыну Филлипу он испытывает сочувствие.
— Я испытываю огромное сожаление к Филиппу. Я искренне сожалею, что его мама вылила тонну лжи и грязи на его отца. Я не собираюсь приближаться к матери Филиппа, не хочу иметь с ней никаких встреч и разговоров, — рассказал Вадим Казаченко в интервью телеканалу «МИР 24».
Он отметил, что все вопросы он будет обсуждать с бывшей супругой в суде.
Брак между Вадимом Казаченко и его поклонницей Ольгой Мартыновой был заключен в 2014 году.
Этот брак музыкант называл фиктивным и долгое время не признавал сына Филиппа, не соглашался платить алименты.
Источник: mir24.tv
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