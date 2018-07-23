Певец Вадим Казаченко рассказал об отношениях с бывшей женой

Певец Вадим Казаченко рассказал, как складываются его отношения с бывшей женой.

Он отметил, что между ним и Ольгой Мартыновой существует взаимная неприязнь, а к сыну Филлипу он испытывает сочувствие.

— Я испытываю огромное сожаление к Филиппу. Я искренне сожалею, что его мама вылила тонну лжи и грязи на его отца. Я не собираюсь приближаться к матери Филиппа, не хочу иметь с ней никаких встреч и разговоров, — рассказал Вадим Казаченко в интервью телеканалу «МИР 24».

Он отметил, что все вопросы он будет обсуждать с бывшей супругой в суде.

Брак между Вадимом Казаченко и его поклонницей Ольгой Мартыновой был заключен в 2014 году.

Этот брак музыкант называл фиктивным и долгое время не признавал сына Филиппа, не соглашался платить алименты.